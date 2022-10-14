«Детей отправят в разные больницы»: в Кольцово хотят закрыть педиатрическое отделение
В Минздраве говорят, что окончательное решение пока не принято
В Кольцово, в Новосибирской клинической районной больнице
В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», посвященных Кольцово, еще в сентябре появилась информация о закрытии детского стационара больницы. Там было указано, что на его месте хотят проводить реабилитацию:
— Наших детей будут отправлять в разные больницы Новосибирска. Это связано с тем, что последние пару лет стационар выполнял функции ковидного госпиталя, в связи с чем детское стационарное отделение не выполняло госзадание. В Минздрав была подана информация, что детское стационарное отделение не выполняет свои функции, не принимает нужное количество детей за определенный временной интервал, соответственно, является лишним звеном, которое нужно уничтожить.
Под постом развернулась дискуссия, участники которой отмечали, что в больнице нужно, например, сделать большое детское травматологическое отделение и не закрывать, чтобы детей не возили на большие расстояния. Минздрав региона пригласил представителей инициативной группы на встречу. На ней жители Кольцово узнали, что окончательное решение по закрытию отделения пока не принято.
Как объяснила жительница Кольцово Дарья, посетившая встречу, есть несколько решений, которые они обсудили:
— Отделение могли бы не закрывать, если бы Минздрав изменил маршрутизацию пациентов с ОРВИ и оставлял бы их в Кольцово, а не отправлял в Мочище. Или если бы в эту больницу стали возить пациентов из ближайших районов. Еще можно оставить всё как есть, но тогда останутся и проблемы с финансированием.
Что сказали в Минздраве
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС объяснили, что с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса изменена маршрутизация пациентов
— В педиатрическое отделение больницы в Кольцово госпитализируют только детей с соматическими патологиями. Количество пациентов данного отделения
В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент специалисты Минздрава оценивают целесообразность этого предложения.
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