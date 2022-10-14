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«Детей отправят в разные больницы»: в Кольцово хотят закрыть педиатрическое отделение

В Минздраве говорят, что окончательное решение пока не принято

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На месте стационара планируют открыть отделение реабилитации

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В Кольцово, в Новосибирской клинической районной больнице № 1 (НКРБ № 1), из-за падения количества пациентов хотят закрыть педиатрическое отделение. Информацию об этом озвучили в социальных сетях родители детей.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», посвященных Кольцово, еще в сентябре появилась информация о закрытии детского стационара больницы. Там было указано, что на его месте хотят проводить реабилитацию:

— Наших детей будут отправлять в разные больницы Новосибирска. Это связано с тем, что последние пару лет стационар выполнял функции ковидного госпиталя, в связи с чем детское стационарное отделение не выполняло госзадание. В Минздрав была подана информация, что детское стационарное отделение не выполняет свои функции, не принимает нужное количество детей за определенный временной интервал, соответственно, является лишним звеном, которое нужно уничтожить.

Под постом развернулась дискуссия, участники которой отмечали, что в больнице нужно, например, сделать большое детское травматологическое отделение и не закрывать, чтобы детей не возили на большие расстояния. Минздрав региона пригласил представителей инициативной группы на встречу. На ней жители Кольцово узнали, что окончательное решение по закрытию отделения пока не принято.

Как объяснила жительница Кольцово Дарья, посетившая встречу, есть несколько решений, которые они обсудили:

— Отделение могли бы не закрывать, если бы Минздрав изменил маршрутизацию пациентов с ОРВИ и оставлял бы их в Кольцово, а не отправлял в Мочище. Или если бы в эту больницу стали возить пациентов из ближайших районов. Еще можно оставить всё как есть, но тогда останутся и проблемы с финансированием.

Что сказали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области журналисту НГС объяснили, что с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса изменена маршрутизация пациентов НКРБ № 1 в возрасте от 0 до 14 лет. Детей с ОРВИ и пневмониями, минуя педиатрическое отделение больницы, направляют в детскую больницу № 3 и инфекционное отделение НКЦРБ.

— В педиатрическое отделение больницы в Кольцово госпитализируют только детей с соматическими патологиями. Количество пациентов данного отделения НКРБ № 1 за этот период уменьшилось на 40%. Администрация НКРБ № 1 обратилась в Министерство здравоохранения с предложением более эффективно использовать имеющийся коечный фонд, для чего необходимо изменить маршрутизацию пациентов от 0 до 14 лет соматического профиля в многопрофильные специализированные детские стационары и открыть на базе педиатрического отделения реабилитацию на 30 коек, — отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент специалисты Минздрава оценивают целесообразность этого предложения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Краснообске закрыли отделение для онкобольных детей после жалоб родителей на внутрибольничные инфекции.

КольцовоМинздравБольницаДетское отделение
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