«Детей отправят в разные больницы»: в Кольцово хотят закрыть педиатрическое отделение

— В педиатрическое отделение больницы в Кольцово госпитализируют только детей с соматическими патологиями. Количество пациентов данного отделения НКРБ № 1 за этот период уменьшилось на 40%. Администрация НКРБ № 1 обратилась в Министерство здравоохранения с предложением более эффективно использовать имеющийся коечный фонд, для чего необходимо изменить маршрутизацию пациентов от 0 до 14 лет соматического профиля в многопрофильные специализированные детские стационары и открыть на базе педиатрического отделения реабилитацию на 30 коек, — отметили в Минздраве.