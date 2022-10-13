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В Новосибирске нейрохирурги спасли 7-месячного ребенка с аномалией в мозге

Раздувшуюся вену удалось удалить за одно хирургическое вмешательство

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Сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает

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В Новосибирске нейрохирурги провели сложную операцию по удалению аномалии из мозга младенца. Семимесячному ребенку удалили образование, похожее на раздувшийся шар в мозге.

— Заболевание называется вены Галена — крупный внутримозговой венозный сосуд больше нормы увеличивается в объеме. Представляет собой раздувающийся сосуд в форме шара, который в любой момент может вызвать кровоизлияние в мозг и гибель, — сообщили в медицинском центре Мешалкина.

По словам медиков, процедура по удалению таких вен обычно требует несколько хирургических вмешательств. Однако в этом случает хирургам удалось избавиться от образования за одну операцию. Сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили в клинике.

Хирургические операции детям в клинике Мешалкина проводят регулярно. Так в начале сентября медики прооперировали 13-дневного младенца с множеством аномалий на сердце.

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