13-дневного младенца с множеством аномалий на сердце прооперировали в Новосибирске
Пациента привезли из Омска
В Новосибирске в медицинском исследовательском центре имени Е. Н. Мешалкина на хирургическом отделении сделали операцию младенцу, которого экстренно доставили из Омска на 13 сутки после рождения.
Как сообщают в пресс-службе центра им. Мешалкина, без своевременного вмешательства кардиохирургов ребенок бы погиб.
Ребенок родился в Омске раньше срока с весом 1600 грамм и со множеством аномалий развития сердечно-сосудистой системы. Например, у малыша диагностировали большие дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, а также открытый артериальный проток (эмбриональный сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией, который в норме закрывается в первые дни жизни ребенка) и другие проблемы.
Как объяснила сердечно-сосудистый хирург Наталия Ничай, маловесные дети тяжело переносят «открытые» вмешательства. В практике хирурги обычно пытаются максимально уменьшить хирургическую агрессию в лечении таких пациентов.
— Прежде всего мы рассматриваем возможность проведения эндоваскулярной или гибридной (сочетающей в себе этапы эндоваскулярной и «открытой» хирургии) процедуры. Такой подход с использованием малотравматичного вмешательства позволяет нам отложить большую открытую операцию, чтобы ребенок смог подрасти и набрать достаточный вес, — комментирует Наталия Ничай. Но в случае ребенком из Омска было возможно сделать только «открытую» операцию из-за особенностей его здоровья.
Хирурги в ходе операции выполнили коррекцию коарктации аорты с гипоплазией дуги, перевязали и пересекли открытый артериальный проток, а также сузили ствол легочной артерии, чтобы ограничить поток крови через нее.
— Малыш неплохо перенес операцию и был выписан на восьмые сутки после вмешательства. В этом большая заслуга нашей команды анестезиологов-реаниматологов, которые сумели оперативно подготовить ребенка к «открытому» хирургическому вмешательству после транспортировки, являющейся колоссальным стрессом для организма, а после операции выходили и подготовили малыша к переводу в стационар по месту жительства, — говорит Наталия Ничай.
Это не последняя операция для младенца. Когда он немного подрастет и наберет вес, ребенку предстоит радикальная коррекция дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок.
В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна сделали операцию