13-дневного младенца с множеством аномалий на сердце прооперировали в Новосибирске

Как сообщают в пресс-службе центра им. Мешалкина, без своевременного вмешательства кардиохирургов ребенок бы погиб.

Ребенок родился в Омске раньше срока с весом 1600 грамм и со множеством аномалий развития сердечно-сосудистой системы. Например, у малыша диагностировали большие дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, а также открытый артериальный проток (эмбриональный сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией, который в норме закрывается в первые дни жизни ребенка) и другие проблемы.