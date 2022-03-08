Новосибирские хирурги сделали операцию 17-летней жительнице Киргизии — одна нога у нее была короче другой на 8 см

Сибиряк из-за аварии оказался в инвалидном кресле — это не помешало ему открыть бизнес, пожить в Таиланде и заняться экстримом. НГС поговорил с Федором Иващенко, чтобы понять, какой путь он прошел и чего это ему стоило.