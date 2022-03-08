Новосибирские хирурги сделали операцию 17-летней жительнице Киргизии — одна нога у нее была короче другой на 8 см

В Новосибирском НИИТО им.
— Нелли сильно хромала из-за того, что одна нога оказалась короче другой на 8 сантиметров. Более того, окружающие сустав ткани были сильно изношены, а дальнейшее промедление с хирургическим вмешательством грозило полным отсутствием опоры в области таза (и в перспективе искривлением позвоночника). Операция была ей необходима, — сообщили на страничке во «ВКонтакте» Новосибирского НИИТО им.
Мама Нелли обратилась в новосибирский институт, где врачи — травматологи-ортопеды ознакомились с ситуацией пациентки и пригласили ее на операцию.
— Нельзя назвать это рядовым эндопротезированием сустава. Мышцы в области правого ТБС почти отсутствовали, ткани были практически прозрачными, сформировался выраженный остеопороз и, соответственно, костные дефекты. Операция была технически сложной: мы выбрали для Нелли эндопротез минимального размера и имплантировали его для восстановления нормальной анатомии бедра, — комментирует врач — травматолог-ортопед Олег Голенков.
Первое время Нелли нужно будет передвигаться на костылях, но врачи уже говорят об успешности лечения. Через три месяца Нелли нужно будет прислать снимки для контрольной оценки состояния тазобедренного сустава. Девушка сейчас учится в
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