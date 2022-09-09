«Когда через день после развода приходят, мы отказываем»: кто идет на пластику груди и почему врачи их отговаривают

Перед операцией у меня бывает от 1 до 6 встреч с клиенткой. Я не берусь за работу, пока мы не обсудим всё досконально и пока у меня не будет четкого плана, что и как мы делаем. «Типовых» женщин не бывает, а значит и типовых операций не бывает.



Одна 62-летняя клиентка очень хотела подтяжку груди. На предоперационном обследовании мы увидели у нее новообразование. Сделали биопсию — оказался рак. Женщина сначала очень возмущалась, обижалась, просила убрать ей эту опухоль заодно с подтяжкой. Но это совершенно разные операции. Мы отправили ее к онкологам. Так она даже онколога пыталась уговорить, чтобы он ей дал визу на проведение подтяжки. Наконец, ей всё же удалили опухоль. А еще через два года мы выполнили подтяжку, как она и хотела. После лечения рака всегда нужно выждать два года, прежде чем делать пластику. И она до сих пор благодарит, что ее тогда уговорили отложить эстетическую операцию.