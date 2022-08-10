800 случаев за неделю: Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ковидом в Новосибирской области
В оперштабе напомнили о необходимости ревакцинации
За последнюю неделю в Новосибирской области выявили более 800 новых случаев ковида. В Роспотребнадзоре фиксируют рост заболеваемости — об этом заявил глава ведомства Александр Щербатов на заседании оперштаба 9 августа.
— В регионе уже третью неделю наблюдается развертывание эпидемиологического процесса, за последнюю неделю выявлено более 800 новых случаев COVID-19. Рост заболеваемости наблюдается как среди детей, так и взрослых, особенно в районах области, — цитирует пресс-служба правительства руководителя Роспотребнадзора по региону Александра Щербатова.
Особенно напряженным может стать конец августа — начало сентября, когда школьники и студенты будут возвращаться с каникул, а взрослые из отпусков.
Из-за этого в областном оперштабе напомнили о необходимости ревакцинации. По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, за последнюю неделю количество обращений в пункты вакцинации выросло на 30%.
— По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры — при нахождении на рабочих местах. Приняты решения усилить вакцинацию и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов в преддверии начала учебного года, — добавили в пресс-службе правительства.
Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.
В целом в Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до 13%. Например, в феврале 2022 года коллективный иммунитет был больше 70%.