800 случаев за неделю: Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ковидом в Новосибирской области

За последнюю неделю в Новосибирской области выявили более 800 новых случаев ковида. В Роспотребнадзоре фиксируют рост заболеваемости — об этом заявил глава ведомства Александр Щербатов на заседании оперштаба 9 августа.

— В регионе уже третью неделю наблюдается развертывание эпидемиологического процесса, за последнюю неделю выявлено более 800 новых случаев COVID-19. Рост заболеваемости наблюдается как среди детей, так и взрослых, особенно в районах области, — цитирует пресс-служба правительства руководителя Роспотребнадзора по региону Александра Щербатова.