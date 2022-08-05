«Будет массовая заболеваемость»: у жителей Новосибирской области сильно упал коллективный иммунитет

В Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до 13%. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, в феврале 2022 года коллективный иммунитет был больше 70%.



По словам главного врача инфекционной больницы Ларисы Поздняковой, уровень коллективного иммунитета продолжает сокращаться. Показатель коллективного иммунитета, по сообщению Минздрава, рассчитывают по соотношению числа привитых и переболевших не больше полугода назад к общему количеству населения. Сейчас в регионе растет заболеваемость коронавирусом.