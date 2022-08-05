«Будет массовая заболеваемость»: у жителей Новосибирской области сильно упал коллективный иммунитет
Уровень иммунитета упал в 5,5 раза за последние полгода
В Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до 13%. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, в феврале 2022 года коллективный иммунитет был больше 70%.
По словам главного врача инфекционной больницы Ларисы Поздняковой, уровень коллективного иммунитета продолжает сокращаться. Показатель коллективного иммунитета, по сообщению Минздрава, рассчитывают по соотношению числа привитых и переболевших не больше полугода назад к общему количеству населения. Сейчас в регионе растет заболеваемость коронавирусом.
— Скорее всего, будут нетяжелые формы, но будет массовая заболеваемость, как при омикроне. И мы никогда не знаем, человек заболеет тяжело или не тяжело. Поэтому я хочу обратиться еще раз к жителям Новосибирской области: подумайте о вакцинации и ревакцинации, — цитируют Ларису Позднякову в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Сейчас в ковидном отделении инфекционной больницы Новосибирска находятся 34 пациента. Коронавирус уже подтвержден у половины из них.
— Возраст самый разный, разброс — от 20–30 лет до очень пожилых. Но группа риска, по-прежнему, — старше 60 лет, с отягощенным коморбидным фоном: диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, онкологические заболевания, — сообщила заведующая Татьяна Бурмистрова.
В реанимации инфекционной больницы на сегодняшний день нет больных с коронавирусом.
— К сожалению, накануне у нас был летальный исход — коронавирусная инфекция, осложненная двухсторонней пневмонией. Надо сказать, что все пациенты, которые находятся на сегодняшний день в клинике, и пациент, который погиб, все не вакцинированы. Более того — не вакцинированы не только в последние полгода, потому что мы говорим, что ревакцинация должна быть каждые шесть месяцев. Здесь пациенты вообще не вакцинировались ни разу. Я хочу сделать на этом акцент, — рассказала главврач Лариса Позднякова.
Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах. Уязвимыми считаются пациенты с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, метаболическими и некоторыми другими хроническими заболеваниями, а также пожилые люди.