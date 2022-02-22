В Новосибирской области коллективный иммунитет превысил 70%

В Новосибирской области коллективный иммунитет к 22 февраля достиг 72,8%, об этом сегодня в прямом эфире на «ОТС» сообщил губернатор Андрей Травников.
— Будем опираться на опыт борьбы с гриппом. Когда разработана базовая вакцина, в период каждого эпидсезона дают рекомендации. И я считаю, что будет применяться такая же тактика, — сказал Андрей Травников. — Конечно, можно испытать на себе такой способ получения иммунитета — заболеть. Но где гарантия, что пройдет всё без последствий? Лучше вакцинироваться.
Сейчас, по мнению губернатора, перед жителями стоит другая задача.
— Всё больше людей, у кого полугодовой период с первой вакцинации истекает. И на повестку выходит ревакцинация, — добавил губернатор.
Как в ноябре 2021 года заявлял первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, чтобы достичь рабочего коллективного иммунитета в регионе, у 80% населения должны быть антитела к коронавирусу (в это число входят вакцинированные и переболевшие). В ноябре Юрий Петухов предполагал, что к концу 2021 или началу 2022 года показатель в 80% будет достигнут.
В Новосибирской области снимают часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.