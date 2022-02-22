В Новосибирской области коллективный иммунитет превысил 70%

В Новосибирской области коллективный иммунитет к 22 февраля достиг 72,8%, об этом сегодня в прямом эфире на «ОТС» сообщил губернатор Андрей Травников.

— Будем опираться на опыт борьбы с гриппом. Когда разработана базовая вакцина, в период каждого эпидсезона дают рекомендации. И я считаю, что будет применяться такая же тактика, — сказал Андрей Травников. — Конечно, можно испытать на себе такой способ получения иммунитета — заболеть. Но где гарантия, что пройдет всё без последствий? Лучше вакцинироваться.