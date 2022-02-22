Часть ковидных ограничений снимают в Новосибирской области — что отменят и когда

В Новосибирской области снимают часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Сегодня утром на заседании координационного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции согласовано окончательное решение по снятию части ограничений. Они будут закреплены сегодня днем на заседании правительства Новосибирской области. Я могу их уже назвать. Работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах. Второе — с
С 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий в Новосибирской области, которые приостановили с начала февраля.
СЮЖЕТ
С 21 февраля в России начинает действовать новый порядок оформления коронавирусных сертификатов: теперь их можно будет получить всем, у кого есть антитела. Это самое последнее изменение в правилах выдачи QR-кодов, однако за последние полгода они менялись не раз. В этом материале мы собрали актуальную информацию о том, кому теперь полагаются сертификаты и как их получить.