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Часть ковидных ограничений снимают в Новосибирской области — что отменят и когда

Решение было принято сегодня утром

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QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с <nobr class="_">1 марта</nobr> будут необязательны

QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с 1 марта будут необязательны

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В Новосибирской области снимают часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Сегодня утром на заседании координационного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции согласовано окончательное решение по снятию части ограничений. Они будут закреплены сегодня днем на заседании правительства Новосибирской области. Я могу их уже назвать. Работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах. Второе — с 1 марта отменяется требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные организации, — сообщил о снятии ограничений Андрей Травников.

С 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий в Новосибирской области, которые приостановили с начала февраля.

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С 21 февраля в России начинает действовать новый порядок оформления коронавирусных сертификатов: теперь их можно будет получить всем, у кого есть антитела. Это самое последнее изменение в правилах выдачи QR-кодов, однако за последние полгода они менялись не раз. В этом материале мы собрали актуальную информацию о том, кому теперь полагаются сертификаты и как их получить.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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