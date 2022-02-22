Часть ковидных ограничений снимают в Новосибирской области — что отменят и когда

В Новосибирской области снимают часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



— Сегодня утром на заседании координационного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции согласовано окончательное решение по снятию части ограничений. Они будут закреплены сегодня днем на заседании правительства Новосибирской области. Я могу их уже назвать. Работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах. Второе — с 1 марта отменяется требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные организации, — сообщил о снятии ограничений Андрей Травников.