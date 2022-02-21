21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняИнсульт у рабочего на стройке четвертого моста
Все новости
Все новости

Как получить QR-код по антителам: инструкция для тех, кто официально не болел ковидом

Документ может действовать до года

1 864
25Обсудить

Поделиться

QR-код должен прийти в течение трех суток

QR-код должен прийти в течение трех суток

Поделиться

С 21 февраля в России начал действовать новый порядок оформления ковидных сертификатов — теперь их могут получить все, у кого есть антитела к коронавирусу. До сегодняшнего дня сертификат могли получить только те, кто привился или переболел, а кратковременный, на 48 часов, давали тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста.

По обновленным правилам сертификат полагается двум новым группам. Те, у кого был положительный ПЦР-тест без обращения в больницу, а теперь есть антитела, могут получить QR-код на год. Те, кто имеет антитела, но ПЦР-тест не делал вовсе, или он был отрицательным, могут получить сертификат на полгода.

Для получения сертификата нужно сдать тест в лицензированной лаборатории и написать заявление на «Госуслугах», куда придут результаты теста. В течение трех суток QR-код будет сформирован. Если этого не произойдет, можно подать жалобу.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

При выдаче сертификата не учитывается количество антител — только их наличие. И получить QR-код на этом основании можно только один раз. Подробнее об этом варианте сертификатов мы рассказывали в этом материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодвакцинацияантитела к COVID-19прививка от COVID-19сертификат вакцинации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter