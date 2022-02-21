QR-код теперь дают по антителам. Почему у одних он будет действовать год, а у других — полгода?

С 21 февраля в России начинает действовать новый порядок оформления коронавирусных сертификатов: теперь их можно будет получить всем, у кого есть антитела. Это самое последнее изменение в правилах выдачи
Кто может получить
QR-код?
До сегодняшнего дня сертификат могли получить только привившиеся или переболевшие, еще временный, на
Сколько нужно антител?
Не имеет значения, сколько у вас антител, достаточно, чтобы тест показал их наличие. Тест-системы ищут иммуноглобулины класса G, которые формируются после болезни или прививки и дают долгосрочную защиту от вируса. Как правило, их титр высок в первые
— Еще когда начали обсуждать, нужно ли давать
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Как получить
QR-код по антителам?
Нужно сдать тест в лицензированной лаборатории, результаты будут загружены на портал «Госуслуги». Когда они появятся в личном кабинете, там же нужно подать заявление. Этого достаточно для формирования сертификата.
Сколько ждать
QR-код?
Сертификат вместе с
В случае вакцинации есть свои особенности. Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной, то есть которую колют в два этапа с разницей в
СЮЖЕТ
Если в положенные сроки сертификат так и не появился, можно подать жалобу прямо там же или на сайте Минцифры. Если и это не помогло, проверьте, верны ли ваши данные в личном кабинете. Если с вашей стороны всё в порядке, то придется обращаться туда, где вы проходили лечение, делали прививку или анализ на антитела — пусть тоже проверят, верно ли внесли вас в реестр. Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», получить сертификат с
Можно ли получить
QR-код по антителам повторно?
Нет, это разовая акция. В Минздраве уточнили, что повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.