QR-код теперь дают по антителам. Почему у одних он будет действовать год, а у других — полгода?

С 21 февраля в России начинает действовать новый порядок оформления коронавирусных сертификатов: теперь их можно будет получить всем, у кого есть антитела. Это самое последнее изменение в правилах выдачи QR-кодов , однако за последние полгода они менялись не раз. В этом материале мы собрали актуальную информацию о том, кому теперь полагаются сертификаты и как их получить.



Кто может получить

QR-код?