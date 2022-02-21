21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 4/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняМногоженство в Сибири
Все новости
Все новости

QR-код теперь дают по антителам. Почему у одних он будет действовать год, а у других — полгода?

Приказ Минздрава вступил в силу 21 февраля

156
1Обсудить

Поделиться

QR-код по антителам может действовать от 6 до <nobr class="_">12 месяцев</nobr>

QR-код по антителам может действовать от 6 до 12 месяцев

Поделиться

С 21 февраля в России начинает действовать новый порядок оформления коронавирусных сертификатов: теперь их можно будет получить всем, у кого есть антитела. Это самое последнее изменение в правилах выдачи QR-кодов, однако за последние полгода они менялись не раз. В этом материале мы собрали актуальную информацию о том, кому теперь полагаются сертификаты и как их получить.

Кто может получить

QR-код?


До сегодняшнего дня сертификат могли получить только привившиеся или переболевшие, еще временный, на 48 часов, давали тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста. В обновленных правилах появляются еще две группы людей, которые могут рассчитывать на QR-коды. Во-первых, это те, у кого был положительный ПЦР-тест, а теперь есть антитела, однако в период болезни человек не обращался в поликлинику. В этом случае сертификат выдается на год. Во-вторых, можно получить заветный код и тем, кто ПЦР-тест не делал вовсе или у кого он был отрицательным. Правда, им полагается сертификат только на полгода.

Если есть только антитела, <nobr class="_">QR-код</nobr> выдают только на полгода, а если еще и <nobr class="_">ПЦР-тест</nobr> был положительным — на год

Если есть только антитела, QR-код выдают только на полгода, а если еще и ПЦР-тест был положительным — на год

Поделиться

Сколько нужно антител?


Не имеет значения, сколько у вас антител, достаточно, чтобы тест показал их наличие. Тест-системы ищут иммуноглобулины класса G, которые формируются после болезни или прививки и дают долгосрочную защиту от вируса. Как правило, их титр высок в первые 3-4 месяца, достаточен для защиты — до полугода. Однако для получения сертификата это не имеет значения, за что решение властей критикуют врачи.

— Еще когда начали обсуждать, нужно ли давать QR-код по антителам, в октябре где-то, я говорил, что это правильная мера. Почему? Потому что многие люди были с недиагностированным ковидом, разница с официальными заражениями, я думаю, раз в пять, — говорит Николай Крючков. — Соответственно, большая часть остается недиагностированными, но они болели, и антитела у них есть. Количество людей, которые поехали вакцинироваться за границу, несопоставимо меньше. Их сертификаты у нас не действуют, но если времени прошло немного, они защищены. Я предлагал этим людям сертификаты выдавать, но это как вспомогательный метод. Но с учетом количества антител, потому что 50 BAU/мл или даже 100 BAU/мл недостаточно защищает человека.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Как получить QR-код по антителам?


Нужно сдать тест в лицензированной лаборатории, результаты будут загружены на портал «Госуслуги». Когда они появятся в личном кабинете, там же нужно подать заявление. Этого достаточно для формирования сертификата.

Сколько ждать

QR-код?


Сертификат вместе с QR-кодом формируется в личном кабинете на «Госуслугах» в течение трех дней после выздоровления, вакцинации или подачи заявления на сертификат по антителам.

В случае вакцинации есть свои особенности. Если вы прививаетесь двухкомпонентной вакциной, то есть которую колют в два этапа с разницей в 21 день (таких вакцин в России пять: четыре взрослых и одна детская), то QR-код придет через три дня после второй прививки в указанный срок. А если решили выбрать однокомпонентную (сейчас в России такая одна — «Спутник Лайт»), то QR-код получите через 21 день — за это время должен выработаться иммунитет. Но это касается только тех, кто прививается впервые. Если «Лайтом» вы ревакцинируетесь — ждать три недели не придется.

Если <nobr class="_">QR-код</nobr> не пришел в срок, можно подать жалобу

Если QR-код не пришел в срок, можно подать жалобу

Поделиться

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Если в положенные сроки сертификат так и не появился, можно подать жалобу прямо там же или на сайте Минцифры. Если и это не помогло, проверьте, верны ли ваши данные в личном кабинете. Если с вашей стороны всё в порядке, то придется обращаться туда, где вы проходили лечение, делали прививку или анализ на антитела — пусть тоже проверят, верно ли внесли вас в реестр. Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», получить сертификат с QR-кодом можно в МФЦ.

Можно ли получить QR-код по антителам повторно?


Нет, это разовая акция. В Минздраве уточнили, что повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Что еще почитать о коронавирусе?

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодкарантинантителакоронавирус«Госуслуги»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter