Для коллективного иммунитета у 80% новосибирцев должны появиться антитела к ковиду. Осталось несколько месяцев

Коллективный иммунитет к ковиду в Новосибирской области достиг 58,7%
В ближайшие месяцы новосибирские власти намерены достичь коллективного иммунитета в регионе — для этого у 80% населения должны быть антитела к коронавирусу (в это число входят вакцинированные и переболевшие).
— В настоящее время с учетом переболевших за последние 6 месяцев цифра составляет 58,7% от плана вакцинации, — рассказал о коллективном иммунитете в эксклюзивном интервью НГС первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Сначала заветным рубежом для регионов был показатель коллективного иммунитета в 60%, но после главный санитарный врач поставил задачу достигнуть 80%.
— Я думаю, что к концу этого года — началу следующего мы должны будем выйти к этому показателю — 80%. Но будем стараться раньше. Нужно учитывать еще и количество переболевших. Примерно 20% из 80% — это переболевшие, остальные — вакцинированные, — уточнил Юрий Петухов.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске, несмотря на увеличившийся темп вакцинации, статистика по смертности и заболеваемости бьет антирекорды. Например, максимальное число заразившихся за сутки за всю пандемию было зарегистрировано 30 октября 2021 года — 349 человек.