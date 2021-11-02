2 ноября вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 71.09
eur 82.17
Тема дняО новых запретах и QR-кодах. Большое интервью
Все новости
Все новости

Для коллективного иммунитета у 80% новосибирцев должны появиться антитела к ковиду. Осталось несколько месяцев

Каждый день прививают около 17 тысяч человек

2 656
96Обсудить

Поделиться

У 20% новосибирцев, по прогнозам врачей, должны быть антитела к коронавирусу после перенесенной болезни

У 20% новосибирцев, по прогнозам врачей, должны быть антитела к коронавирусу после перенесенной болезни

Поделиться

Коллективный иммунитет к ковиду в Новосибирской области достиг 58,7%

В ближайшие месяцы новосибирские власти намерены достичь коллективного иммунитета в регионе — для этого у 80% населения должны быть антитела к коронавирусу (в это число входят вакцинированные и переболевшие).

— В настоящее время с учетом переболевших за последние 6 месяцев цифра составляет 58,7% от плана вакцинации, — рассказал о коллективном иммунитете в эксклюзивном интервью НГС первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Сначала заветным рубежом для регионов был показатель коллективного иммунитета в 60%, но после главный санитарный врач поставил задачу достигнуть 80%.

— Я думаю, что к концу этого года — началу следующего мы должны будем выйти к этому показателю — 80%. Но будем стараться раньше. Нужно учитывать еще и количество переболевших. Примерно 20% из 80% — это переболевшие, остальные — вакцинированные, — уточнил Юрий Петухов.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске, несмотря на увеличившийся темп вакцинации, статистика по смертности и заболеваемости бьет антирекорды. Например, максимальное число заразившихся за сутки за всю пандемию было зарегистрировано 30 октября 2021 года — 349 человек.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

вакцинациякоронавирускоронавирус в НовосибирскеЮрий Петуховколлективный иммунитет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...