Ученые назвали продукт, сокращающий жизнь на 2 года (мы едим его каждый день)
Привычка есть соленое на завтрак, обед и ужин может обернуться серьезными проблемами со здоровьем
Не более 6 граммов соли в день (примерно одна чайная ложка) — такую норму для взрослых рекомендует Всемирная организация здравоохранения. А для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний специалисты ВОЗ предлагают сократить количество соли в ежедневном рационе до 5 граммов.
Впрочем, и эти цифры могут пересмотреть из-за свежего исследования, которое провели ученые из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейна в Новом Орлеане, пишет «Доктор Питер».
В документе, который опубликован в European Heart Journal, говорится: у тех, кто ест много пищевой соли, на 28% возрастает риск преждевременной смерти, то есть до 75 лет.
В исследовании поучаствовали более 500 тысяч человек. Они находились под постоянным наблюдением, заполняли анкеты и сдавали анализы. В ходе эксперимента 18 474 участника — те, кто злоупотреблял солеными продуктами — скончались. Среди причин смерти лидирует онкология — желудка, печени, легких, — а также инсульты.
— У женщин старше 50 лет, которые всегда добавляли соль в блюда, продолжительность жизни снизилась в среднем на 1,5 года по сравнению с теми, кто никогда не использует соль или есть ее крайне редко, — пишут исследователи.
У мужчин этот показатель составил почти 2,3 года.
Также ученые выяснили, что у людей, которые ежедневно едят овощи и фрукты, риск ранней смерти чуть ниже. Дело в том, что вместе с растительной пищей они получают калий, который, в свою очередь, нейтрализует солевые риски.
При этом контролировать количество потребляемой соли достаточно сложно. Вы можете убрать солонку со стола и меньше солить приготовленные блюда, но вряд ли сможете следить за количеством соли в продуктах, которые приносите из магазина. Полуфабрикаты, печенье, соусы — практически везде в составе имеется соль.
— Это первое исследование, в котором прослеживается связь между добавлением соли в еду и продолжительностью жизни, — уточняет ведущий автор исследования профессор Лу Ци. — Поэтому, прежде чем давать дальнейшие рекомендации, мы проведем еще ряд исследований.