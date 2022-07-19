Ученые назвали продукт, сокращающий жизнь на 2 года (мы едим его каждый день)

При этом контролировать количество потребляемой соли достаточно сложно. Вы можете убрать солонку со стола и меньше солить приготовленные блюда, но вряд ли сможете следить за количеством соли в продуктах, которые приносите из магазина. Полуфабрикаты, печенье, соусы — практически везде в составе имеется соль.