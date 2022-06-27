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48 человек заболели энцефалитом за 2022 год в НСО — показатель вдвое больше прошлого года

Всего в области зафиксировали 11 233 укуса

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За неделю клещи укусили более 1900 человек

За неделю клещи укусили более 1900 человек

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В Новосибирской области с начала года зафиксировали 11 233 укуса клеща. Это больше на 15%, чем за тот же период 2021 года.

— Эпидемиологический сезон по клещевым инфекциям продолжается. Ситуацию можно охарактеризовать как сложную и напряженную. Наибольшее количество укусов связаны с отдыхом на природе — 42%. Проводится исследование клещей от населения. Удельный вес клещей, зараженных энцефалитом, составляет 1,6%, это на уровне 2021 года, боррелиоз — 37%, что несколько больше 2021 года, было 32%, — рассказал на оперативном совещании 27 июня глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

Чаще всего укусы клещей фиксируют в Бердске, Искитимском и Мошковском районах. В Новосибирске — в Центральном и Дзержинском. Клещевой энцефалит подтвердился у 48 жителей региона, в прошлом году в этот же период заболевших было 24. Боррелиоз обнаружили у 53 человек, в 2021 году заболевание выявили у 24. За прошлую неделю специалисты зафиксировали 1900 покусов.

Обнаружить клеща, который укусил человека, иногда получается не сразу, так как они стараются присосаться туда, где их не будет видно. Посмотрите на одной картинке, где в первую очередь нужно искать клещей.

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