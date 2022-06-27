48 человек заболели энцефалитом за 2022 год в НСО — показатель вдвое больше прошлого года

В Новосибирской области с начала года зафиксировали 11 233 укуса клеща. Это больше на 15%, чем за тот же период 2021 года.

— Эпидемиологический сезон по клещевым инфекциям продолжается. Ситуацию можно охарактеризовать как сложную и напряженную. Наибольшее количество укусов связаны с отдыхом на природе — 42%. Проводится исследование клещей от населения. Удельный вес клещей, зараженных энцефалитом, составляет 1,6%, это на уровне 2021 года, боррелиоз — 37%, что несколько больше 2021 года, было 32%, — рассказал на оперативном совещании 27 июня глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

