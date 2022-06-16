6 привычек, которые разрушают вашу щитовидку

Михаил Кутушов — врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (город Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий.

Наша щитовидная железа действительно не любит некоторые вещи, говорит профессор Михаил Кутушов. Некоторые из них могут показаться вам весьма безобидными. Но это только на первый взгляд.



Разбираемся, какие привычки могут разрушать щитовидную железу.



Подавлять эмоции

Когда вы закрываетесь, терпите неудобства, принимаете всё, что хотели бы отвергнуть, то это и есть подавление эмоций. Несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей — вредит всё, за что вы вините себя. Негатив плохо сказывается на нервной системе, работе органов, в том числе страдает и щитовидная железа.

