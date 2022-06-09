В России начали испытывать вакцину от ковида на детях младше 12 лет

Сколько времени займет третья стадия испытаний, по словам Альтштейна, пока непонятно. Это будет зависеть от реакции добровольцев на вакцину и процента заболевших после прививки. Александр Гинцбург сообщил, что первые привитые чувствуют себя хорошо — нежелательных реакций у них не выявлено.