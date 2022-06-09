В России начали испытывать вакцину от ковида на детях младше 12 лет
Прививку сделали пять человек
В России впервые привили вакциной от ковида детей младше 12 лет. Об этом сообщил директор Центра
— Сейчас идет третья фаза испытаний вакцины. Это то же самое, что вакцина «Спутник V», только концентрация там в 10 раз ниже. Для детей от 12 лет тоже снижали концентрацию препарата — в пять раз, а здесь в десять раз ниже, — объяснил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Сколько времени займет третья стадия испытаний, по словам Альтштейна, пока непонятно. Это будет зависеть от реакции добровольцев на вакцину и процента заболевших после прививки. Александр Гинцбург сообщил, что первые привитые чувствуют себя хорошо — нежелательных реакций у них не выявлено.