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В России начали испытывать вакцину от ковида на детях младше 12 лет

Прививку сделали пять человек

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После «взрослой» вакцины от ковида был разработан препарат для подростков

После «взрослой» вакцины от ковида был разработан препарат для подростков

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В России впервые привили вакциной от ковида детей младше 12 лет. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи, где разрабатывали препарат, Александр Гинцбург. Прививку сделали уже пяти добровольцам в возрасте от 9 до 11 лет — это первая возрастная категория. Препарат разработан для детей от 5 до 11 лет включительно. Для детей старше 12 лет уже есть зарегистрированная в России вакцина «Спутник М».

— Сейчас идет третья фаза испытаний вакцины. Это то же самое, что вакцина «Спутник V», только концентрация там в 10 раз ниже. Для детей от 12 лет тоже снижали концентрацию препарата — в пять раз, а здесь в десять раз ниже, — объяснил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Сколько времени займет третья стадия испытаний, по словам Альтштейна, пока непонятно. Это будет зависеть от реакции добровольцев на вакцину и процента заболевших после прививки. Александр Гинцбург сообщил, что первые привитые чувствуют себя хорошо — нежелательных реакций у них не выявлено.

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