Подростков начали прививать «Спутником М». Вспоминаем все побочки и противопоказания этой вакцины

К сожалению, дети и подростки не всегда переносят ковид легко — по данным врачей, госпитализация требуется в 14% случаев. Кроме того, вакцинация детей и подростков напрямую влияет на распространение инфекции.



— В Москве открылась гражданская вакцинация подростков старше 12 лет, это будет оказывать приоритетное воздействие на распространение инфекции, поскольку именно эта возрастная группа до сих пор неиммунизирована — редко переносила болезнь, — говорит доктор Иван Коновалов. — Разобщение коллективов тоже играет свою роль по предотвращению распространения инфекции по типу пожара, когда, несмотря на статистически более легкое, казалось бы, течение инфекции, ей могут быть затронуты люди с недостаточностью иммунного звена или с наличием фоновых хронических тяжелых заболеваний, которые могут даже при легком течении самой инфекции приводить к достаточно тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода — не только от самой болезни, а от состояния организма даже вне инфекции.

