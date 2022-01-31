Подростков начали прививать «Спутником М». Вспоминаем все побочки и противопоказания этой вакцины

На прошлой неделе первая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет начала поступать в регионы. Таким образом гражданская вакцинация подростков от коронавируса в России понемногу начинается, однако у родителей всё еще много вопросов к этой прививке. Мы изучили документы Минздрава и поговорили с врачами, чтобы разобраться, что это за вакцина, какие у нее есть противопоказания и побочные эффекты.
Что за вакцина?
Препарат «Гам-КОВИД-Вак-М», или «Спутник М», как и его предшественники — вакцины для взрослых «Спутник V» и «Спутник Лайт», разрабатывали в НИЦ Гамалеи. Как и его старшие братья, «Спутник М» состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов, которые доставляют в организм встроенный в них ген коронавирусного
— Это точно та же самая вакцина, что и «Спутник V», только она будет использоваться в меньшей дозе и будет называться «Спутник М». «М» — это значит «маленькие». Она абсолютно такая же, в таком же объеме, но в меньшей дозе, — рассказал Сети городских порталов вирусолог Анатолий Альтштейн. — То есть там концентрация меньше в пять раз, потому что дети очень восприимчивы к этим антигенам, они хорошо образуют антитела, им можно давать меньшую дозу.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Как и большинство других вакцин от коронавируса, «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Подробнее о том, как эти препараты разрабатывали, можно прочитать в этом материале.
Кому нельзя прививаться?
Строгий медотвод от прививки имеют подростки с тяжелыми аллергическими реакциями или тяжелыми поствакцинальными осложнениями в анамнезе. Также медотвод дают при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины. При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний прививаться тоже нельзя. Если течение тяжелое или средней тяжести, то привиться можно будет через 2–4 недели после выздоровления, если легкое — после нормализации температуры.
С осторожностью вакцина применяется при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах. Применение вакцины у пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями может представлять риск, поскольку недостаточно изучено.
Какие побочки есть у вакцины?
В инструкции к «Спутнику М» говорится, что нежелательные явления после прививки возникают в первые-вторые сутки и проходят за три дня. Чаще всего они легкой или средней степени выраженности. Среди перечисленных побочек — высокая температура, боль, отек, зуд в месте укола, астения, заложенность носа, головная боль, головокружения, тошнота, рвота, несварение. В инструкции также указано, что все нежелательные явления за время изучения препарата завершились выздоровлением без последствий.
Зачем прививать детей, если они легко переносят болезнь?
К сожалению, дети и подростки не всегда переносят ковид легко — по данным врачей, госпитализация требуется в 14% случаев. Кроме того, вакцинация детей и подростков напрямую влияет на распространение инфекции.
— В Москве открылась гражданская вакцинация подростков старше 12 лет, это будет оказывать приоритетное воздействие на распространение инфекции, поскольку именно эта возрастная группа до сих пор неиммунизирована — редко переносила болезнь, — говорит доктор Иван Коновалов. — Разобщение коллективов тоже играет свою роль по предотвращению распространения инфекции по типу пожара, когда, несмотря на статистически более легкое, казалось бы, течение инфекции, ей могут быть затронуты люди с недостаточностью иммунного звена или с наличием фоновых хронических тяжелых заболеваний, которые могут даже при легком течении самой инфекции приводить к достаточно тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода — не только от самой болезни, а от состояния организма даже вне инфекции.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Вакцинация обязательна?
СЮЖЕТ
Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в конце 2021 года внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, который включается, когда речь идет об эпидемиях или вакцинации людей, которые находятся в группе риска. Однако прививка остается добровольной — от нее можно отказаться. До 15 лет это решение принимают родители или опекуны ребенка, с 15 лет подросток может решать самостоятельно. Те же правила работают в отношении других прививок. Актуальный календарь вакцинации на 2022 год можно найти здесь.
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