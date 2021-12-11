Дети антипрививочников чаще остальных заражаются коронавирусом

Ученые рассказали новые подробности о течении коронавирусной инфекции у детей. Выяснилось, что чаще всего ковидом болеют подростки и младенцы до года, а большинство несовершеннолетних пациентов не были привиты по национальному календарю. Доклад об этом представил директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» Юрий Лобзин на профильной конференции в Санкт-Петербурге.
Исследователи изучили данные о несовершеннолетних пациентах в Московской области. Оказалось, что 42,7% случаев заражения приходится на возраст от 12 до 18 лет. На втором месте дети до года — 14,5%, на третьем — дошкольники. На младшеклассников и детей 10–12 лет приходится по 8,9% случаев. При этом, как правило, поражения легких у них либо нет вообще (35,5% случаев), либо нетяжелое — К
Юрий Лобзин в своем докладе подтвердил прежние предположения: дети менее восприимчивы к коронавирусу и вероятность тяжелой формы у них меньше, чем у взрослых — как минимум четверть детей переносят болезнь бессимптомно, только 10% требуется госпитализация. Из особенностей течения болезни — дети чаще сталкиваются с проблемами ЖКТ, чем взрослые: в первые дни болезни может быть рвота или частый жидкий стул.
У детей врачи обнаружили корреляцию заболеваемости коронавирусом с вакцинацией от других болезней. Оказалось, что большинство детей не имели необходимых прививок.
— Интерес представляют особенности вакцинального статуса. Почему? Оказалось, это данные профессора Тхакушиновой (заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Кубанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент Нафисет Тхакушинова. — Прим. ред.), что 89% заболевших ковидом детей не были привиты от гриппа и пневмококковой инфекции, — рассказал Юрий Лобзин. — Некоторые высказывают мнение, что это связано с тем, что эти прививки в определенной степени мобилизуют иммунитет, в какой-то степени его тренируют. Другие авторы (речь идет об этой статье, опубликованной группой ученых ранее. — Прим. ред.) тоже поддерживают эту точку зрения: не вакцинированы или вакцинированы с серьезными отклонениями от календаря две трети заболевших детей.
Факторы тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей схожи со взрослыми — лишний или недостаточный вес, сахарный диабет, бронхиальная астма, иммунодефициты, онкологические и онкогематологические заболевания. Также фактором риска является подростковый возраст.
Но вот и еще одно отличие у детей: если у взрослых случается такое явление, как постковид, то дети могут столкнуться с мультисистемным воспалительным синдромом, который развивается через 2–6 недель после выздоровления. При этом подвержены ему даже дети, которые болели бессимптомно. Проявляется он, как правило, сыпью на коже, поражением слизистых, лихорадкой. К симптомам также относятся признаки воспаления слизистых, артериальная гипотензия или шок, признаки миокардиальной дисфункции, перикардит, вальвулит, поражение коронарных артерий, диарея, рвота или боли в животе.
Привиться от коронавирусной инфекции дети пока не могут. Первая в России вакцина для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» уже зарегистрирована, но поступить в гражданский оборот должна только в середине декабря. Почитать о новом препарате можно в этом материале. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И