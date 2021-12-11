Дети антипрививочников чаще остальных заражаются коронавирусом

Привиться от коронавирусной инфекции дети пока не могут. Первая в России вакцина для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» уже зарегистрирована, но поступить в гражданский оборот должна только в середине декабря. Почитать о новом препарате можно в этом материале. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И . И . Мечникова Виталий Зверев в самом начале конференции предложил серьезно обсудить вакцинацию детей, заявив, что у него «нет впечатления, что мы сейчас к этому готовы». Однако в тот момент обсуждения не состоялось, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала соблюдать регламент. На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что вакцинация подростков начнется в России до конца текущего года.