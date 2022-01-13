В России обновили нацкалендарь прививок: какие вакцины обязательны для всех

Этот документ устанавливается приказом Минздрава. Обновляется он не каждый год, но довольно регулярно.

— 20 декабря прошлого года в национальный календарь были внесены изменения, он вступил в силу, — говорит заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина. — Помимо вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, в нем произошли и другие небольшие изменения. Например, раньше у нас была возможна вакцинация от полиомиелита детям шести месяцев и ревакцинация через год могла проводиться живой вакциной, сейчас — только инактивированной. Сместился срок третьей ревакцинации против полиомиелита — с возраста 14 лет на возраст 6 лет.



Вообще национальных календарей профилактических прививок два — общий и по эпидпоказаниям. Первый действует всегда и для всех, а второй подключается, когда речь идет об эпидемиях или вакцинации людей, которые находятся в группе риска. Например, ветеринарам и лесникам он велит прививаться против бешенства, медработникам и сотрудникам общепита — против гепатита А, а тем, кто живет в районах с распространением клещевого энцефалита — от клещевого энцефалита. Всего в списке 24 прививки по эпидпоказаниям, некоторые из них дублируют вакцины из первого, основного списка. Он начинается с момента рождения — первая вакцинация должна быть проведена в первые же сутки жизни малыша. Следующая прививка через три дня, в первые годы жизни всё расписано по месяцам.