В России обновили нацкалендарь прививок: какие вакцины обязательны для всех

В конце прошлого года в России обновили национальный календарь прививок, так что в этом году прививаемся уже по новым правилам. Ключевое изменение, которое заметили все — в нацкалендаре прививок по эпидемическим показаниям появилась детская вакцина от коронавируса: препарат «Спутник М» применяют для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Об этой вакцине мы уже рассказывали отдельно, а сегодня поговорим о том, каким вообще будет национальный календарь прививок в этом году.
Что такое национальный календарь прививок?
Этот документ устанавливается приказом Минздрава. Обновляется он не каждый год, но довольно регулярно.
— 20 декабря прошлого года в национальный календарь были внесены изменения, он вступил в силу, — говорит заведующая центром иммунопрофилактики «Новой больницы» Елена Душина. — Помимо вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, в нем произошли и другие небольшие изменения. Например, раньше у нас была возможна вакцинация от полиомиелита детям шести месяцев и ревакцинация через год могла проводиться живой вакциной, сейчас — только инактивированной. Сместился срок третьей ревакцинации против полиомиелита — с возраста 14 лет на возраст 6 лет.
Вообще национальных календарей профилактических прививок два — общий и по эпидпоказаниям. Первый действует всегда и для всех, а второй подключается, когда речь идет об эпидемиях или вакцинации людей, которые находятся в группе риска. Например, ветеринарам и лесникам он велит прививаться против бешенства, медработникам и сотрудникам общепита — против гепатита А, а тем, кто живет в районах с распространением клещевого энцефалита — от клещевого энцефалита. Всего в списке 24 прививки по эпидпоказаниям, некоторые из них дублируют вакцины из первого, основного списка. Он начинается с момента рождения — первая вакцинация должна быть проведена в первые же сутки жизни малыша. Следующая прививка через три дня, в первые годы жизни всё расписано по месяцам.
Прививки из нацкалендаря обязательные?
Вакцинация добровольная, заставить вас прививаться никто не может. Но в России действует СанПиН по профилактике инфекционных заболеваний.
— Человек по каким-то личным убеждениям может отказаться от вакцинации, если он понимает риски заболевания. То есть, если вы не привились, заболевание с вами случилось и вы погибли — это ваше личное достижение, — говорит доктор. — Плюс к такому человеку могут быть применены определенные ограничительные меры — например, человек может быть отстранен от работы, если профессия предусматривает обязательную вакцинацию. Повар, который не хочет вакцинироваться против дизентерии, может быть носителем этого микроба и, приготовив пищу, заразить посетителей своего заведения, устроить вспышку дизентерии. Поэтому такой повар не имеет права работать. То же самое касается работников детских садов, образования, транспорта, торговли, медработники, конечно.
Вы вправе не делать прививку, даже если входите в группу риска, вас не будут принуждать к этому через суд и не будут прибегать к помощи приставов для насильной вакцинации. Но если ваша работа входит в установленный правительством перечень, то заниматься ей вы не сможете.
— Работники, которые подпадают под этот перечень, могут отказаться от прививки — это их право. Но при этом, согласно закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, они будут отстранены от выполнения работы, — объясняет член Ассоциации юристов России, партнер ООО «Легес Бюро» Артем Коростелев. — Если они только устраиваются — их могут не брать, если уже работают — их отстраняют без выплаты заработной платы.
Также есть ряд стран, которые не принимают непривитых от определенных болезней людей. Например, вакцинация против менингококковой инфекции обязательна для въезда в Саудовскую Аравию.
А вдруг у меня аллергия?
Аллергические реакции на компоненты вакцины действительно бывают — они могут стать причиной для медотвода. Однако, по словам Елены Душиной, аллергия — это не настолько повальная проблема, как это стараются показать противники вакцинации.
— Предположим, человек имеет аллергию на рыбу. Он ведь при этом не перестает есть совсем, он не кушает только рыбу. Та же ситуация с вакциной, — говорит Душина. — Если вы не попробовали ни одну вакцину — вы не узнаете, есть у вас аллергическая реакция на нее или нет. Во взрослом состоянии у человека опыт по аллергическим реакциям уже есть. Если у вас есть подозрения, что, допустим, были в жизни какие-то аллергические реакции на белки, нужно сообщить врачу о своих подозрениях, можно провести дополнительную диагностику, доктор может рекомендовать прием определенных препаратов.
Какие еще причины для медотвода?
Медотвод может быть временным или постоянным. При острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических заболеваний вы получите медотвод на 30 дней, потом нужно прийти на повторную консультацию.
— Состояние человека в принципе не подходит для вакцинации любым препаратом, он в этот момент болен ОРВИ — тогда у него будет временный медотвод. Или может быть индивидуальный отвод от конкретного вида вакцины — например, пациент имеет первичный иммунодефицит. В таком случае он может прививаться инактивированными вакцинами, а живыми — не может.
Инактивированной называется вакцина, которая содержит в себе части возбудителя — например, части клеточной стенки. Она в себе ничего живого не содержит. Если для изготовления вакцины используется вирус, выращенный в искусственных условиях и специально ослабленный определенным путем — эта вакцина называется живой ослабленной. Подробнее о разных вакцинах мы рассказывали в этом материале.
А что с вакциной от коронавируса?
Прививка от коронавирусной инфекции входит в список профилактических прививок по эпидпоказаниям. Если в регионе вынесено постановление о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает главный санитарный врач региона.
— С учетом эпидемиологической ситуации работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились, — говорит полномочный представитель Правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. — Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Постановление о вакцинации уже вынесено во всех регионах страны. Сейчас также обсуждается закон о введении сертификатов вакцинации с QR-кодами в общественных местах — пока он принят только в первом чтении, но ранее предполагалось, что он вступит в силу уже с 1 февраля.