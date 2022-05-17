Новосибирцы столкнулись с очередью в детский травмпункт в центре города

Новосибирцы столкнулись с наплывом пациентов в детский травмпункт на Красном проспекте — из-за повышенной обращаемости пациентов детская клиническая больница скорой медицинской помощи увеличила количество сотрудников.



Читатель НГС рассказал, что в конце прошлой недели столкнулся с очередью в детский травмпункт, и провел там около 6 часов, потому что было очень много пациентов.