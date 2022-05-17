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Новосибирцы столкнулись с очередью в детский травмпункт в центре города

Детская больница скорой помощи из-за этого наплыва пациентов увеличило число сотрудников

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Главврач говорит, что пациентов стало больше из-за увеличившейся активности детей в летний период

Главврач говорит, что пациентов стало больше из-за увеличившейся активности детей в летний период

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Новосибирцы столкнулись с наплывом пациентов в детский травмпункт на Красном проспекте — из-за повышенной обращаемости пациентов детская клиническая больница скорой медицинской помощи увеличила количество сотрудников.

Читатель НГС рассказал, что в конце прошлой недели столкнулся с очередью в детский травмпункт, и провел там около 6 часов, потому что было очень много пациентов.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий подтвердил, что сейчас на самом деле резко увеличилось число обращений с детьми в травмпункт и время ожидания увеличилось. При этом приоритет отдаётся детям с тяжёлыми травмами, кровотечениями, явным переломам, когда помощь оказывается незамедлительно.

— Пациенты с незначительными травмами, ушибами, ссадинами чаще ожидают больше обычного времени. Многие не знают, что есть ещё детские травмпункты в других районах города: на Сибиряков-Гвардейцев — для детей Ленинского и Кировского районов, на Трикотажной — для детей Дзержинского и Калининского районов, — напомнил главврач.

Ростислав Заблоцкий говорит, что одна из причин — тёплая погода, соответственно, высокая активность детей на улице:

— С началом экзаменов и начала работы детских оздоровительных лагерей, периодом отпусков родителей всплеск резко снижается. Но вот сейчас мы как раз на пике. При этом мы максимально усилили бригады травматологов, сестёр, рентген-лаборантов, регистраторов. Одновременно приём сейчас ведут три травматолога, два челостно-лицевых хирурга, два лор-врача, которые оказывают травматологическую помощь по своей локализации. И хирурги, конечно. К сожалению, есть и тяжёлые травмы органов брюшиной полости и грудной клетки.

Ростислав Заблоцкий добавил, что с сегодняшнего дня в учреждении вводят дополнительно четвёртого травматолога.

Ранее мы рассказывали о том, как врачи новосибирской детской больницы скорой помощи спасли двухлетнюю девочку, выжившую после падения с пятого этажа.

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