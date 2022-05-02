За неделю жертвами клещей в НСО стали 445 человек — где чаще кусают в Новосибирске и области

С начала сезона в больницы Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 445 человек. С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом госпитализировали двух человек. Заболевания клещевым боррелиозом не зарегистрированы. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю (с 20 по 26 апреля) наибольшее число укусов клещей зарегистрировано на территории Искитимского (45), Новосибирского (37), Мошковского (36) районов Новосибирской области. В Новосибирске лидерами стали Калининский (21), Октябрьский (16) и Заельцовский (16) районы.