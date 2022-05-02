СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняКлещи укусили 445 человек
Все новости
Все новости

За неделю жертвами клещей в НСО стали 445 человек — где чаще кусают в Новосибирске и области

Прививки от клещевого энцефалита поставили больше 160 тысяч жителей региона

2 740
Прививочная кампания продолжается

Прививочная кампания продолжается

Поделиться

С начала сезона в больницы Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 445 человек. С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом госпитализировали двух человек. Заболевания клещевым боррелиозом не зарегистрированы. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю (с 20 по 26 апреля) наибольшее число укусов клещей зарегистрировано на территории Искитимского (45), Новосибирского (37), Мошковского (36) районов Новосибирской области. В Новосибирске лидерами стали Калининский (21), Октябрьский (16) и Заельцовский (16) районы.

Продолжается прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита. Привиты 161 649 человек, из них 64 317 — это дети.

В Новосибирской области стартовал грибной сезон. В лесах уже можно найти сморчки, а также наткнуться на их опасного ядовитого собрата. Самое время разобраться, чем они отличаются.

По теме 5

Роспотребнадзорклещи в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2