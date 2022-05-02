За неделю жертвами клещей в НСО стали 445 человек — где чаще кусают в Новосибирске и области
Прививки от клещевого энцефалита поставили больше 160 тысяч жителей региона
С начала сезона в больницы Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 445 человек. С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом госпитализировали двух человек. Заболевания клещевым боррелиозом не зарегистрированы. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю (с 20 по 26 апреля) наибольшее число укусов клещей зарегистрировано на территории Искитимского (45), Новосибирского (37), Мошковского (36) районов Новосибирской области. В Новосибирске лидерами стали Калининский (21), Октябрьский (16) и Заельцовский (16) районы.
Продолжается прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита. Привиты
В Новосибирской области стартовал грибной сезон. В лесах уже можно найти сморчки, а также наткнуться на их опасного ядовитого собрата. Самое время разобраться, чем они отличаются.