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98-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

Всего за сутки скончались 11 пациентов

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В отделениях реанимации находятся 150 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

В отделениях реанимации находятся 150 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

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Еще 224 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Новосибирской области. В том числе заболело 72 ребенка.

Скончались 11 пациентов:

— Мужчины в возрасте 42 года, 44 года, 50 лет, 81 год и женщины в возрасте 79 лет, 84 года, 90 лет, 91 год, 92 года, 93 года, 98 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5414 человек, — сообщили в оперштабе региона.

В больницы региона с COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 998 пациентов, в том числе 12 детей.

В отделениях реанимации находятся 150 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Последние недели статистика заболеваемости ковидом снижается, а в Новосибирской области постепенно отменяют ограничения. 30 марта власти Новосибирской области отменили обязательное ношение масок в общественных местах.

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