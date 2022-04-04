98-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

Еще 224 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Новосибирской области. В том числе заболело 72 ребенка.
Скончались 11 пациентов:
— Мужчины в возрасте 42 года, 44 года, 50 лет, 81 год и женщины в возрасте 79 лет, 84 года, 90 лет, 91 год, 92 года, 93 года, 98 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5414 человек, — сообщили в оперштабе региона.
В больницы региона с COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 998 пациентов, в том числе 12 детей.
В отделениях реанимации находятся 150 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.
Последние недели статистика заболеваемости ковидом снижается, а в Новосибирской области постепенно отменяют ограничения. 30 марта власти Новосибирской области отменили обязательное ношение масок в общественных местах.