«Могла меня же ударить»: новосибирец после аварии и амнезии потерял контроль над рукой — как врачи ее вернули

«Родился заново в 30 лет»

Авария, изменившая навсегда жизнь Анатолия Кукушкина, произошла 30 сентября 2014 года. Поссорившись со своей гражданской супругой, мужчина сел за руль и поехал к матери в деревню. Признается: был на сильных эмоциях.

— Не доехал до матери. Как что произошло — честно, не могу сказать. Мое личное мнение — произошел за рулем на фоне этой ссоры инсульт, я потерял сознание, и мою машину переехал КАМАЗ, — пожимает плечами мужчина. — Три месяца комы, посткомное состояние. Амнезия.

Мужчина забыл абсолютно всё.

— Родившись заново в 30 с лишним лет, скажу, что это не очень простая ситуация и не очень легко. Не дай бог вообще кому-либо. Помню, как проснулся в первый раз. Комната с белыми стенами. И впереди стоит... Это сейчас я могу сказать, что это медсестра, а тогда я понимал — существо, которое от меня что-то хочет. А я не помнил элементарных вещей. Чувство голода у меня отсутствует до сих пор. Если я сам на время не посмотрел, не отследил, я могу день, два, три не есть, и я не чувствую, что я голоден, — добавляет Анатолий. — Я не мог разговаривать. У меня парез был одной связки и порвана другая, плюс трахеостома стояла. Я вообще звуков не произносил. Начинал я свою разговорную деятельность с того, что научился произносить «мяу», «ку-ка-ре-ку»...