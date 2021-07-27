Жила на кислородной маске: врачи спасли сибирячку, у которой с рождения почти не работали легкие

В Новосибирске врачи спасли сибирячку с почти не работающими легкими
В Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли
У женщины патология сосудов легких — двусторонняя артериовенозная мальформация. Артерии и вены были соединены между собой, что не позволяло ей нормально дышать. Такая патология встречается только у
— Она регулярно проходила курсы стационарного лечения по месту жительства, но без продолжительного стойкого результата. В Центр Мешалкина пациентка поступила с выраженной дыхательной недостаточностью. Сатурация (насыщение крови кислородом) в покое составляла 68% при норме от 92%, — рассказали в клинике.
Врачи провели эмболизацию — без обширного вмешательства закупорили в нужных местах лишние соединения сосудов. После двух этапов сатурация поднялась до 97%.
— Результат стал очевиден сразу: насыщение крови кислородом росло в ходе операции. Сейчас женщина может дышать полной грудью без вспомогательных устройств. Вмешательство позволило значительно улучшить качество ее жизни, — цитирует пресс-служба клиники заведующего научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олега Крестьянинова.
Ранее в клинике Мешалкина врачи успешно прооперировали мужчину с двумя тяжелыми патологиями. Для этого им пришлось специально подгадывать время.