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Жила на кислородной маске: врачи спасли сибирячку, у которой с рождения почти не работали легкие

Специалистам удалось перекрыть лишние соединения сосудов

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Женщина задыхалась, даже если не двигалась

Женщина задыхалась, даже если не двигалась

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В Новосибирске врачи спасли сибирячку с почти не работающими легкими

В Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли 50-летнюю жительницу Улан-Удэ, которая не могла жить без кислородной маски из-за очень редкого заболевания.

У женщины патология сосудов легких — двусторонняя артериовенозная мальформация. Артерии и вены были соединены между собой, что не позволяло ей нормально дышать. Такая патология встречается только у 2–3 человек на 100 тысяч населения. Заболевание врожденное и прогрессирует с возрастом.

— Она регулярно проходила курсы стационарного лечения по месту жительства, но без продолжительного стойкого результата. В Центр Мешалкина пациентка поступила с выраженной дыхательной недостаточностью. Сатурация (насыщение крови кислородом) в покое составляла 68% при норме от 92%, — рассказали в клинике.

Врачи провели эмболизацию — без обширного вмешательства закупорили в нужных местах лишние соединения сосудов. После двух этапов сатурация поднялась до 97%.

— Результат стал очевиден сразу: насыщение крови кислородом росло в ходе операции. Сейчас женщина может дышать полной грудью без вспомогательных устройств. Вмешательство позволило значительно улучшить качество ее жизни, — цитирует пресс-служба клиники заведующего научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олега Крестьянинова.

Ранее в клинике Мешалкина врачи успешно прооперировали мужчину с двумя тяжелыми патологиями. Для этого им пришлось специально подгадывать время.

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врачиклиника Мешалкина
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