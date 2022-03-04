Что будет с поставками лекарств в Новосибирской области? Власти рассматривают Индию и Юго-Восточную Азию

Оптовые поставщики пока не видят риска по тем или иным лекарствам — об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
— Пока по информации от фармпредприятий никаких санкционных или ограничительных мер наши партнеры не принимали по лекарственным препаратам. Понятно, что есть определенное взаимодействие с Евросоюзом, США по линии фармацевтической. Но у нас очень хорошие взаимоотношения с Индией и странами Юго-Восточной Азии, где огромное количество фармацевтических предприятий, — сообщил Гончаров.
По словам министра, сейчас оптовые поставщики и розничные сети не видят риска «по тем или иным лекарствам»:
— Достаточный запас препаратов. Думаю, что по каким-то логистическим цепочкам импортных лекарственных средств, наверное, это мое предположение, придется выстраивать новые логистические цепочки, — сказал он.
Тем не менее в соцсетях уже появились тревожные сообщения, что в России отменяется регистрация нескольких десятков препаратов по просьбе их производителей. Среди них — лекарства из Италии, Германии, Венгрии, Индии, Японии и других стран, например, «Кандибене» (клотримазол), «Кординорм» (бисопролол), «Амбросан» (амброксол), «Флексен» (кетопрофен) и другие. Списки появились на сайте ГРЛС (государственного реестра лекарственных средств). Мы поговорили с экспертами о том, что происходит на рынке фармацевтики из-за ситуации вокруг Украины и будет ли дефицит препаратов в аптеках.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Финансовые рынки отреагировали на это сообщение обвалом рубля. Против России также ввели санкции.