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Что будет с поставками лекарств в Новосибирской области? Власти рассматривают Индию и Юго-Восточную Азию

В Министерстве промышленности уверяют, что дефицита лекарств в регионе не будет

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В аптеках пока не сообщают о дефиците

В аптеках пока не сообщают о дефиците

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Оптовые поставщики пока не видят риска по тем или иным лекарствам — об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

— Пока по информации от фармпредприятий никаких санкционных или ограничительных мер наши партнеры не принимали по лекарственным препаратам. Понятно, что есть определенное взаимодействие с Евросоюзом, США по линии фармацевтической. Но у нас очень хорошие взаимоотношения с Индией и странами Юго-Восточной Азии, где огромное количество фармацевтических предприятий, — сообщил Гончаров.

По словам министра, сейчас оптовые поставщики и розничные сети не видят риска «по тем или иным лекарствам»:

— Достаточный запас препаратов. Думаю, что по каким-то логистическим цепочкам импортных лекарственных средств, наверное, это мое предположение, придется выстраивать новые логистические цепочки, — сказал он.

Тем не менее в соцсетях уже появились тревожные сообщения, что в России отменяется регистрация нескольких десятков препаратов по просьбе их производителей. Среди них — лекарства из Италии, Германии, Венгрии, Индии, Японии и других стран, например, «Кандибене» (клотримазол), «Кординорм» (бисопролол), «Амбросан» (амброксол), «Флексен» (кетопрофен) и другие. Списки появились на сайте ГРЛС (государственного реестра лекарственных средств). Мы поговорили с экспертами о том, что происходит на рынке фармацевтики из-за ситуации вокруг Украины и будет ли дефицит препаратов в аптеках.

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