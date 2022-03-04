Что будет с поставками лекарств в Новосибирской области? Власти рассматривают Индию и Юго-Восточную Азию

Оптовые поставщики пока не видят риска по тем или иным лекарствам — об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

— Пока по информации от фармпредприятий никаких санкционных или ограничительных мер наши партнеры не принимали по лекарственным препаратам. Понятно, что есть определенное взаимодействие с Евросоюзом, США по линии фармацевтической. Но у нас очень хорошие взаимоотношения с Индией и странами Юго-Восточной Азии, где огромное количество фармацевтических предприятий, — сообщил Гончаров.