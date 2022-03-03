«Закупаться впрок не стоит»: эксперты рассказали, что будет с импортными лекарствами в России

Что будет с ценами на лекарства

— Ситуация последних дней не могла не отразиться на рынке лекарств, — рассказали «Доктору Питеру» в Ассоциации независимых аптек. — Изменения курса валют влияет на стоимость препаратов, так как субстанции и другие составляющие для производства закупают за рубежом. С падением рубля стоимость препаратов заметно выросла, особенно импортных. Цены у поставщиков выросли от 2 до 25%, в связи с этим они изменились и в аптеках.



Повышение стоимости не коснется препаратов из перечня ЖНВЛП. Цены на них контролирует государство, и повышать их производитель может раз в год и не выше официального уровня инфляции. Сегодня в этот список входит более 800 наименований, это порядка 50% ассортимента в стоимостном выражении, и трети в рознице, пояснили в ассоциации.



В первый день событий на Украине были проблемы в работе серверов у дистрибьюторов и задержки с отгрузкой товаров, сегодня же всё работает.

