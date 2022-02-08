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QR-коды по антителам начнут выдавать с 21 февраля

Уровень антител не будут учитывать

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QR-код на основании положительного теста на антитела к коронавирусу можно будет получить с 21 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минздрава. Такой вариант получения коронавирусного QR-кода начали обсуждать еще в 2021 году, а 14 января вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что правительство планирует внести все нужные поправки до 1 февраля. Ожидание немного затянулось, теперь решение принято.

Тогда же Татьяна Голикова озвучила решение по количеству антител, которое нужно будет для получения сертификата — его решили не учитывать, достаточно чтобы антитела просто были. До этого эксперты называли защищающими разные уровни антител, но к единому мнению так и не пришли.

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QR-кодМинздрав РФТатьяна Голиковасертификат вакцинации
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