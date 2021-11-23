Что будет с организмом, если привиться от ковида повторно другой вакциной? Отвечают иммунолог и вирусолог

С момента начала массовой вакцинации от коронавируса в России прошло уже больше 10 месяцев. Для многих уже настало время ревакцинироваться — делать повторную прививку нужно раз в полгода. И тут встает вопрос: нужно ли прививаться той же вакциной, что и в первый раз, или лучше выбрать другую? Мы спросили об этом специалистов.
Официальная позиция Минздрава проста: главное прививайтесь. Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина во время всероссийского совещания по вопросам профилактики коронавируса, которое состоялось на днях, подчеркнула, что повторная вакцинация может быть проведена любой зарегистрированной вакциной. Их в России всего пять: два варианта «ЭпиВакКороны», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Не все коллеги согласны с главным терапевтом страны. Вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» научное сообщество раскритиковало еще летом этого года. Подробнее о претензиях к этим препаратам мы писали в этом материале. Критику поддержал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Сейчас он говорит, что ревакцинацию желательно проводить одной из версий «Спутника» — каким бы препаратом вы ни прививались прежде.
— Наоборот (привиться после «Спутника» другой вакциной. — Прим. ред.), вам скорее всего это не удастся, потому что где он, этот «КовиВак», в каком количестве он выпускается? «ЭпиВакКорона» — это вообще не вакцина и тоже, по-моему, сейчас практически не выпускается. [В большом количестве] есть только вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт». И той, и другой можно проводить ревакцинацию, — считает вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
С коллегой согласен иммунолог Николай Крючков — он говорит, что разработка НИЦ имени
— Из тех вакцин, что сейчас есть в России зарегистрированных — это «Спутник Лайт» для большинства, — говорит иммунолог. — Для людей более пожилых, с ослабленным иммунитетом, скорее всего — «Спутник V». Собственно, можно «КовиВаком» еще [привиться], но она слабее значительно, и там нужно обязательно две инъекции в любом случае. Если первично была прививка «КовиВаком», то она самая слабая, и что к нему ни добавь потом — только лучше будет.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Глава министерства Михаил Мурашко также рекомендует повторно прививаться «Спутником Лайт» людям в возрасте от 18 до 60 лет, а «Спутником V» — людям более старшего возраста.
Что касается побочных эффектов после ревакцинации, то они ничем не отличаются от побочек при первичной вакцинации. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко ранее говорил, что все данные о нежелательных реакциях фиксируются в специальном регистре и это абсолютно тот же спектр, что при первоначальной вакцинации.
У каждой прививки побочки свои, хоть и во многом схожие. Больше всего нежелательных реакций в инструкциях к «Спутнику V» и «Спутнику Лайт». Среди них, например, гриппоподобный синдром, в месте укола может быть боль, гиперемия, отечность. Реже отмечаются тошнота, несварение, снижение аппетита. Меньше всего побочек — у «ЭпиВакКороны». Собственно, только две: боль в месте укола и повышение температуры. Николай Крючков объяснял ранее, что связано это различие с высокой реактогенностью «Спутников» и гораздо большим воздействием на неспецифический иммунитет. Подробнее обо всех последствиях прививки можно почитать в этом материале.
Ранее Крючков также говорил, что в среднем ревакцинация нужна примерно раз в девять месяцев, но в условиях пандемии оправданно проводить ее раз в полгода. Власти придерживаются примерно той же позиции: прививаться можно раз в полгода, нужно — раз в год. По крайней мере, именно в течение 12 месяцев действует сертификат вакцинированного. Впрочем, Минздрав предупреждал, что при ухудшении эпидситуации может сократить срок его действия до полугода.
Что касается идеи вакцинироваться повторно по результатам тестов на антитела, то эту идею Минздрав пока не поддержал. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что пока со стопроцентной достоверностью нельзя сказать, какой уровень антител гарантирует стерильность. Хотя ранее в интервью «Известиям» директор центра им.