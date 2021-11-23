Что будет с организмом, если привиться от ковида повторно другой вакциной? Отвечают иммунолог и вирусолог

С момента начала массовой вакцинации от коронавируса в России прошло уже больше 10 месяцев. Для многих уже настало время ревакцинироваться — делать повторную прививку нужно раз в полгода. И тут встает вопрос: нужно ли прививаться той же вакциной, что и в первый раз, или лучше выбрать другую? Мы спросили об этом специалистов.



Официальная позиция Минздрава проста: главное прививайтесь. Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина во время всероссийского совещания по вопросам профилактики коронавируса, которое состоялось на днях, подчеркнула, что повторная вакцинация может быть проведена любой зарегистрированной вакциной. Их в России всего пять: два варианта «ЭпиВакКороны», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт».

