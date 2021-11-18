В Новосибирске главный врач скорой помощи Ирина Большакова оставляет свой пост спустя 14 лет

В Новосибирске с поста главного врача скорой помощи уходит Ирина Большакова. Эту информацию она лично подтвердила корреспонденту НГС.
— Мне будет 65 лет 23 ноября, поэтому заканчивается трудовой договор. Поскольку я вырастила хорошую смену, то спокойно буду занимать другую должность, — объяснила корреспонденту НГС Ирина Большакова.
Пост главного врача должен занять Александр Балабушевич, который сейчас работает заместителем главного врача по медицинской части. До подписания документов Ирина Анатольевна решила не сообщать свою новую должность.
— Я очень рада, что он будет у нас главным врачом. Он очень ответственный, знающий, добросовестный специалист. У нас останется прежняя команда, — добавила врач.
Ирина Анатольевна Большакова возглавила скорую помощь Новосибирска в 2007 году, а в медицине работает с 1983 года.
С 1 октября 2017 года главным врачам официально запретили занимать их пост после 65 лет, а также работать после 70 лет. Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который ограничивает возраст руководителей медицинских организаций. Независимо от срока действия договоров, главные врачи старше 65 лет переводятся с их письменного согласия на другие должности. По условиям закона главврач может остаться на работе по достижении 70 лет, если так решит специальная комиссия медиков.
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