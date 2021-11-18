В Новосибирске главный врач скорой помощи Ирина Большакова оставляет свой пост спустя 14 лет

— Я очень рада, что он будет у нас главным врачом. Он очень ответственный, знающий, добросовестный специалист. У нас останется прежняя команда, — добавила врач.

Ирина Анатольевна Большакова возглавила скорую помощь Новосибирска в 2007 году, а в медицине работает с 1983 года.



С 1 октября 2017 года главным врачам официально запретили занимать их пост после 65 лет, а также работать после 70 лет. Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который ограничивает возраст руководителей медицинских организаций. Независимо от срока действия договоров, главные врачи старше 65 лет переводятся с их письменного согласия на другие должности. По условиям закона главврач может остаться на работе по достижении 70 лет, если так решит специальная комиссия медиков.