Экс-министр соцразвития НСО сменил главврача больницы № 34, который занимал должность 21 год

Экс-министр соцразвития Ярослав Фролов возглавил больницу № 34 в Новосибирске — сегодня коллективу его представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Об этом журналисту НГС сообщили сотрудники учреждения.

О том, что Ярослав Фролов уходит в отставку, стало известно 30 сентября . Его место заняла его бывший заместитель Елена Бахарева.