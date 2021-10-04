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Экс-министр соцразвития НСО сменил главврача больницы № 34, который занимал должность 21 год

Ярослав Фролов заменил на посту Владимира Ярохно

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О том, что Ярослав Фролов уходит в отставку, стало известно на прошлой неделе

О том, что Ярослав Фролов уходит в отставку, стало известно на прошлой неделе

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Экс-министр соцразвития Ярослав Фролов возглавил больницу № 34 в Новосибирске — сегодня коллективу его представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Об этом журналисту НГС сообщили сотрудники учреждения.

О том, что Ярослав Фролов уходит в отставку, стало известно 30 сентября. Его место заняла его бывший заместитель Елена Бахарева.

Раньше место главврача больницы № 34 занимал Владимир Ярохно. По информации, указанной на сайте больницы, он проработал на этой должности с 2000 года, то есть 21 год.

По словам сотрудника больницы, который пожелал остаться анонимным, сегодня коллективу представили нового главного врача, при этом предыдущий тоже остался работать в учреждении.

В приемной главврача журналисту подтвердили, что Владимир Ярохно остался в больнице на должности заместителя. Журналист НГС запросил комментарий у Минздрава Новосибирской области, но на момент публикации не получил его.

Позже на сайте Минздрава опубликовали информацию об этом назначении. По словам Ярослава Фролова, для него честь — работать в такой больнице. Именно в ней он проходил обучение, будучи студентом. А министр здравоохранения региона поблагодарил бывшего главного врача больницы № 34 Владимира Ярохно за многолетнюю работу, вручил благодарственное письмо губернатора Новосибирской области и отметил, что под его руководством больница стала одной из ведущих медорганизаций региона.

Ранее мы рассказывали, какие новосибирские главврачи наиболее обеспечены. Владимир Ярохно расположился на четвертом месте, заработав 6,7 миллиона рублей. У него три земельных участка общей площадью более 3 тысяч кв. м и жилой дом на 700 квадратов. В списке транспорта у него указаны два автомобиля (Тoyota Land Cruiser и легковой УАЗ), снегоход Polaris Widetrak LX INTL и автоприцеп.

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больница № 34главврачназначенияЯрослав Фролов
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