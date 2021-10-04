Экс-министр соцразвития НСО сменил главврача больницы № 34, который занимал должность 21 год

Экс-министр соцразвития Ярослав Фролов возглавил больницу
О том, что Ярослав Фролов уходит в отставку, стало известно
Раньше место главврача больницы
По словам сотрудника больницы, который пожелал остаться анонимным, сегодня коллективу представили нового главного врача, при этом предыдущий тоже остался работать в учреждении.
В приемной главврача журналисту подтвердили, что Владимир Ярохно остался в больнице на должности заместителя. Журналист НГС запросил комментарий у Минздрава Новосибирской области, но на момент публикации не получил его.
Позже на сайте Минздрава опубликовали информацию об этом назначении. По словам Ярослава Фролова, для него честь — работать в такой больнице. Именно в ней он проходил обучение, будучи студентом. А министр здравоохранения региона поблагодарил бывшего главного врача больницы
Ранее мы рассказывали, какие новосибирские главврачи наиболее обеспечены. Владимир Ярохно расположился на четвертом месте, заработав 6,7 миллиона рублей. У него три земельных участка общей площадью более 3 тысяч