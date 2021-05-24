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В четыре раза богаче мэра. Смотрим на обеспеченных новосибирских главврачей — какими учреждениями они руководят

Список возглавил руководитель ковидного госпиталя

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Слева направо — Виктор Дорогань, Алексей Бухтияров и Владимир Ярохно

Слева направо — Виктор Дорогань, Алексей Бухтияров и Владимир Ярохно

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Министерство здравоохранения Новосибирской области отчиталось о доходах руководителей больниц и поликлиник. В списке оказались 103 главврача — мы публикуем пятерку самых обеспеченных главврачей, чьи доходы в 2020 году оказались даже выше заработка мэра и губернатора.

Лидером в этом списке стал главврач ГКБ № 25 Сергей Астраков — его учреждение в прошлом году работало как ковидный госпиталь. Он задекларировал 16,7 млн рублей, пять больших земельных участков (общая площадь — более 7 тыс. квадратов), садовый дом (311 кв. м) и квартиру (90,5 кв. м). Еще одна квартира принадлежит его супруге (93,5 кв. м) — она заработала почти 2 млн рублей. Сергею Астракову принадлежит Lexus RX450h, а его жене — BMW X5 xDrive30d.

Так выглядит список имущества и доходы главврачей

Так выглядит список имущества и доходы главврачей

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Виктор Дорогань, главврач Новосибирского областного клинического противотуберкулезного диспансера, указал 9,4 млн рублей дохода. На праве индивидуальной собственности ему принадлежат три земельных участка (более 23,5 тыс. кв. м), квартира (80 квадратов), баня и нежилое здание (48,6 кв. м). Его супруга (1,1 млн рублей дохода) владеет еще четырьмя квартирами (общая площадь — 260 кв. м) и двумя машино-местами. У семьи два автомобиля — Lexus GX460 (зарегистрирован на главврача) и Lexus NX300 (зарегистрирован на супругу).

На третьем месте — Алексей Бухтияров, главврач Новосибирской клинической центральной районной больницы с 6,9 млн рублей дохода. Он также задекларировал три квартиры (две из них находятся в общей долевой собственности), участок (1000 кв. м) и гараж. Его супруга заработала 979 тыс. рублей. Автомобилями, согласно декларации, семья не владеет.

Владимир Ярохно, главврач Городской клинической больницы № 34, заработал 6,7 млн рублей. У него три земельных участка общей площадью более 3 тыс. кв. м и жилой дом на 700 квадратов. В списке транспорта у него значатся два автомобиля (Тoyota Land Cruiser и легковой УАЗ), снегоход Polaris Widetrak LX INTL и автоприцеп.

На пятом месте — директор Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области Роман Жаров, задекларировавший 5,6 млн рублей. Он совместно с женой владеет квартирой (79,8 кв. м) и автомобилем Lexus GX470. Супруга Романа Жарова заработала за год 3,8 млн рублей, она также владеет долей в еще одной квартире (59,7 квадрата) и земельным участком (944 кв. м).

Недавно свои доходы раскрыли главы Новосибирской области и города: мэр Анатолий Локоть заработал в 2020 году 4,2 млн рублей, губернатор Андрей Травников — 5,04 млн рублей.

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