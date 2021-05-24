В четыре раза богаче мэра. Смотрим на обеспеченных новосибирских главврачей — какими учреждениями они руководят

Министерство здравоохранения Новосибирской области отчиталось о доходах руководителей больниц и поликлиник. В списке оказались 103 главврача — мы публикуем пятерку самых обеспеченных главврачей, чьи доходы в 2020 году оказались даже выше заработка мэра и губернатора.



Лидером в этом списке стал главврач ГКБ № 25 Сергей Астраков — его учреждение в прошлом году работало как ковидный госпиталь. Он задекларировал 16,7 млн рублей, пять больших земельных участков (общая площадь — более 7 тыс . квадратов), садовый дом ( 311 кв. м ) и квартиру ( 90,5 кв. м ). Еще одна квартира принадлежит его супруге ( 93,5 кв. м ) — она заработала почти 2 млн рублей. Сергею Астракову принадлежит Lexus RX450h, а его жене — BMW X5 xDrive30d.