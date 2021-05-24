В четыре раза богаче мэра. Смотрим на обеспеченных новосибирских главврачей — какими учреждениями они руководят

Министерство здравоохранения Новосибирской области отчиталось о доходах руководителей больниц и поликлиник. В списке оказались
Лидером в этом списке стал главврач
Виктор Дорогань, главврач Новосибирского областного клинического противотуберкулезного диспансера, указал
На третьем месте — Алексей Бухтияров, главврач Новосибирской клинической центральной районной больницы
Владимир Ярохно, главврач Городской клинической
На пятом месте — директор Территориального центра медицины катастроф Новосибирской области Роман Жаров, задекларировавший
Недавно свои доходы раскрыли главы Новосибирской области и города: мэр Анатолий Локоть заработал