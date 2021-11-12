Правительство ввело QR-коды по всей стране

Вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом объявила о введении QR-кодов по всей стране.

— Посоветовавшись с губернаторами и экспертами, мы приняли решение ввести QR-коды в стране, — заявила вице-премьер. Она добавила, что до 1 февраля устанавливается переходный период — в это время посещать общепит, магазины и совершать поездки можно будет по отрицательному ПЦР-тесту.

Голикова отметила тревожные показатели смертности от коронавируса. По ее словам, россияне не соблюдают ограничения и меры профилактики, а также не спешат прививаться.