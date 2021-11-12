Правительство ввело QR-коды по всей стране

Вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом объявила о введении QR-кодов по всей стране.
— Посоветовавшись с губернаторами и экспертами, мы приняли решение ввести QR-коды в стране, — заявила вице-премьер. Она добавила, что до 1 февраля устанавливается переходный период — в это время посещать общепит, магазины и совершать поездки можно будет по отрицательному ПЦР-тесту.
Голикова отметила тревожные показатели смертности от коронавируса. По ее словам, россияне не соблюдают ограничения и меры профилактики, а также не спешат прививаться.
По словам вице-премьера, эти меры не будут распространяться на детей — так как вакцинация от коронавируса в России официально с 18 лет.
Региональные Роспотребнадзоры дополнительно получат полномочия собственным решением вводить ограничения, если губернатор не согласен и не представил обоснование.
Сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде. Бумажный с 16 ноября можно получить в МФЦ.
Действовать QR-коды будут до 1 июня 2022 года — к этому времени оперштаб надеется достичь коллективного иммунитета в 80%.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты, по которым посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах возможно только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации. QR-коды или медотвод будут нужны для массовых мероприятий, посещения заведений общепита, культурных учреждений и объектов торговли.
Посещать объекты по ПЦР-тестам вместо кода можно будет до 1 февраля. Не потребуются коды лишь при посещении аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.