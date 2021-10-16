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В Новосибирской области нашли 241 заболевшего ковидом — это второй максимум после антирекорда

Данные сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе

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В больницах НСО на ИВЛ находятся 43 пациента

В больницах НСО на ИВЛ находятся 43 пациента

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В Новосибирской области от ковида скончались 11 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 241 человека, скончались 11 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 16 октября в регионе зарегистрировано 66 547 случаев коронавируса, 241 за сутки, в том числе у 5989 детей. 52 172 пациента полностью выздоровели, 146 за сутки. Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, 71 года, 79 лет и женщины в возрасте 47 лет, 71 года, 73 лет, 74 лет, 75 лет, 76 лет, 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 3185 человек.

В больницах находятся 2662 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 268 пациентов, из них 43 — на искусственной вентиляции легких.

Резкий всплеск числа заболевших в регионе зафиксировали накануне, тогда оперштаб сообщил о 256 заболевших. Предыдущий максимальный показатель, зарегистрированный в апреле, составил 218 человек. Сегодня оперштаб России сообщил, что количество умерших в стране превысило тысячу — это максимальный показатель с начала пандемии.

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На этой неделе медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко взяла интервью у Татьяны Овсянниковой — главного врача многопрофильной клиники для всей семьи «1+1». Она рассказала, как сейчас пациенты переносят ковид, как отличить коронавирус от ОРВИ и ответила на вопросы читателей.

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