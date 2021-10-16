В Новосибирской области нашли 241 заболевшего ковидом — это второй максимум после антирекорда

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 241 человека, скончались 11 пациентов.



— По данным оперативного штаба на утро 16 октября в регионе зарегистрировано 66 547 случаев коронавируса, 241 за сутки, в том числе у 5989 детей. 52 172 пациента полностью выздоровели, 146 за сутки. Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, 71 года, 79 лет и женщины в возрасте 47 лет, 71 года, 73 лет, 74 лет, 75 лет, 76 лет, 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.