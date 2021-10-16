В Новосибирской области нашли 241 заболевшего ковидом — это второй максимум после антирекорда

В Новосибирской области от ковида скончались 11 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 241 человека, скончались 11 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 16 октября в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 3185 человек.
В больницах находятся 2662 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 268 пациентов, из них 43 — на искусственной вентиляции легких.
Резкий всплеск числа заболевших в регионе зафиксировали накануне, тогда оперштаб сообщил о 256 заболевших. Предыдущий максимальный показатель, зарегистрированный в апреле, составил 218 человек. Сегодня оперштаб России сообщил, что количество умерших в стране превысило тысячу — это максимальный показатель с начала пандемии.
На этой неделе медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко взяла интервью у Татьяны Овсянниковой — главного врача многопрофильной клиники для всей семьи «1+1». Она рассказала, как сейчас пациенты переносят ковид, как отличить коронавирус от ОРВИ и ответила на вопросы читателей.