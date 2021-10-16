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В России за сутки от COVID-19 умерли больше тысячи человек. Это максимум с начала пандемии

Число заразившихся тоже на максимуме

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По оценкам экспертов, смертность пойдет на спад через две недели после того, как начнет снижаться заболеваемость

По оценкам экспертов, смертность пойдет на спад через две недели после того, как начнет снижаться заболеваемость

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В России за сутки зафиксировано более тысячи летальных исходов коронавирусной инфекции — 1002 случая. Это максимальное число суточной смертности с начала пандемии, за весь период COVID-19 стал причиной 222 315 смертей, такие данные озвучивает оперштаб.

Рассматривать эту статистику невозможно в отрыве от статистики заболеваемости — ежедневное число выявляемых случаев уверенно растет уже несколько недель, сегодня оперштаб отчитался о 33 208 новых зараженных. Рост заболеваемости связывают с сезонным скачком распространения всех респираторно-вирусных инфекций и штаммом «дельта», который врачи называют более заразным.

В это же время в других странах ежедневное число смертей снижается. По мнению врачей, такого результата удалось добиться благодаря вакцинации большей части населения — благодаря ей удалось добиться коллективного иммунитета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета в России, нужно привить первично еще 35,9 миллиона человек, а также ревакцинировать 7,6 миллиона человек. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно — нужны дополнительные противоэпидемические меры. О них мы писали в этом материале.

Всего с начала пандемии в стране официально зафиксировали 7 958 384 случая коронавирусной инфекции. 6 981 907 человек выздоровели, 222 315 — скончались.

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пандемиясмертькоронавируссмертность от COVID-19
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