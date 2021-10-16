В России за сутки от COVID-19 умерли больше тысячи человек. Это максимум с начала пандемии

В России за сутки зафиксировано более тысячи летальных исходов коронавирусной инфекции — 1002 случая. Это максимальное число суточной смертности с начала пандемии, за весь период COVID-19 стал причиной 222 315 смертей, такие данные озвучивает оперштаб.
Рассматривать эту статистику невозможно в отрыве от статистики заболеваемости — ежедневное число выявляемых случаев уверенно растет уже несколько недель, сегодня оперштаб отчитался о 33 208 новых зараженных. Рост заболеваемости связывают с сезонным скачком распространения всех респираторно-вирусных инфекций и штаммом «дельта», который врачи называют более заразным.
В это же время в других странах ежедневное число смертей снижается. По мнению врачей, такого результата удалось добиться благодаря вакцинации большей части населения — благодаря ей удалось добиться коллективного иммунитета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета в России, нужно привить первично еще 35,9 миллиона человек, а также ревакцинировать 7,6 миллиона человек. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно — нужны дополнительные противоэпидемические меры. О них мы писали в этом материале.
Всего с начала пандемии в стране официально зафиксировали 7 958 384 случая коронавирусной инфекции. 6 981 907 человек выздоровели, 222 315 — скончались.