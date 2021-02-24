Опасно ли часто делать КТ? Как ищут метастазы? Зачем сжигать одежду? И еще 5 вопросов о диагностике рака

Онколог из Новосибирска рассказала о метастазах и диагностике рака
В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» мы расскажем вам о методах диагностики рака — как о привычных УЗИ и КТ, так и о сцинтиграфии, ОФЭКТ/КТ и МРТ молочных желез (не пугайтесь непонятных аббревиатур — мы объясним, что это такое). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с заведующей отделением лучевой диагностики онкодиспансера Натальей Ушаковой. Почему важно выбирать мощный аппарат для МРТ, как избежать погрешностей, делая исследования в разных клиниках, обязательно ли делать КТ только с контрастом и правда ли, что после одного из исследований одежду нужно сжигать? Ответы на самые важные вопросы — читайте в интервью.
— Какие есть исследования для диагностики онкозаболеваний, уточнения диагноза или отслеживания динамики?
— В наше отделение лучевой диагностики входит пять подразделений — рентгеновское, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ и радиоизотопная лаборатория, в которой проводится ОФЭКТ/КТ (высокотехнологичное диагностическое исследование тканей и органов при помощи радиоизотопов, которое позволяет увидеть изображение органа, его размеры, строение, участок поражения и оценить функциональные особенности. — Прим. ред.).
Рентгенография — это один из методов лучевой диагностики, который основывается на обследовании внутренних органов человека с помощью рентгеновского излучения. Этот метод используется для исследования органов грудной клетки, костно-суставной системы, желудочно-кишечного тракта.
Маммография — это исследование молочных желез с помощью рентгеновских лучей, используется в профилактических целях (в качестве скрининга), а также диагностических (для уточнения характера образования в железе, обнаруженного с помощью УЗИ либо клинического исследования).
В радиоизотопной лаборатории находится аппарат для ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография в сочетании с КТ) — это высокочувствительный метод диагностики, позволяющий просканировать всё тело, ограниченный участок или отдельный орган.
Главная задача радионуклидных исследований в онкологии — оценить распространенность опухолевого процесса и эффективность лечения. Наибольшее распространение этот метод получил в исследовании костей — остеосцинтиграфия. В нашем подразделении мы также занимаемся сцинтиграфией щитовидной железы, паращитовидных желез, лимфосцинтиграфией, нефросцинтиграфией, сцинтиграфией печени.
Компьютерная и магнитно-резонансная томография являются одним из лучших неинвазивных диагностических методов. Она позволяет реконструировать очень тонкие срезы, визуализировать изменения, размеры которых не превышают даже нескольких миллиметров, что дает возможность обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях.
В подразделении компьютерной томографии установлены два томографа для диагностических процедур и проведения КТ-планирования перед началом лучевой терапии. Второй новейший аппарат был смонтирован недавно. Это современный
Компьютерная томография — это метод диагностики, основанный на послойном исследовании структуры внутренних органов и систем. Данные получаются с помощью рентгенологического оборудования, совмещенного с мощной компьютерной станцией, позволяющей проводить оперативный детальный анализ изображения.
Компьютерная томография используется для исследования органов грудной клетки (с помощью КТ могут быть выявлены доброкачественные и злокачественные образования различной локализации — туберкулез, пневмония, аномалии развития, сосудистые нарушения и другие заболевания), органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, головного мозга, костей черепа, придаточных пазух носа, позвоночника, суставов, сосудов.
МРТ (магнитно-резонансная томография) — это современный вид диагностики, использующий магнитное поле и радиоволны, а не ионизирующее излучение, которое используется в рентгеновских аппаратах и компьютерной томографии. Поэтому МРТ безопасно и может проводиться так часто, как это необходимо.
Наиболее востребованы МРТ органов брюшной полости, органов малого таза, позвоночника, суставов, головного мозга. В нашем арсенале имеется специальная катушка для исследования молочных желез. Сейчас сотрудники учатся этой методике.
— Какие возможности дает эта катушка? Как она поможет исследовать молочные железы?
— МРТ молочной железы — это более точное исследование для поиска опухоли, когда другие методы не могут достоверно верифицировать образование. Например, при исследовании «рентгенологически плотных» молочных желез, при отрицательном результате УЗИ, на ранних стадиях, которые практически невозможно обнаружить при помощи других методов исследования, особенно это касается женщин с высоким риском развития данного заболевания. Также МРТ молочных желез используется, чтобы оценить распространенность процесса, проверить состояние имплантов после реконструктивных операций и для оценки динамики заболевания после химиотерапии.
— Есть распространенное мнение, что рентген — не слишком достоверный метод обследования по сравнению с другими. В каких ситуациях его всё же достаточно?
— У нас новый рентген-аппарат: качество изображения очень высокое. Мы на практике видим, что какие-то мелкие метастазы, которые на другом аналоговом аппарате пропустили бы, на этом визуализируются достаточно четко, поэтому многое зависит от качества техники.
— Какую лучевую нагрузку получает пациент? Это не опасно?
— На современных аппаратах лучевая нагрузка минимальна: они обладают новейшими технологиями, которые позволяют ее снижать. На некоторые виды исследований КТ лучевая нагрузка даже приравнивается к той, которую можно получить во время обычного рентгена.
Для профилактики флюорографию нужно делать раз в год. А при обнаружении патологии для каждого заболевания есть свои рекомендации, и именно лечащие врачи назначают столько процедур и те виды диагностики, которые необходимы конкретному пациенту, чтобы эффективно отслеживать ход лечения.
Сейчас сообщество рентгенологов обеспокоено тем, что многие клиники принимают без направления врача, но не все пациенты понимают, что это за исследование, какие могут быть последствия. Поэтому при малейших жалобах пациенты бегут делать КТ. В каких-то ситуациях этого вообще не стоило делать, а в каких-то можно было использовать другой метод.
— Если мы говорим о поиске метастазов, то врачи понимают, какой вид рака у пациента, и в основном направляют на какие-то конкретные исследования?
— Да, как правило, врачи ориентируются на вид онкологического заболевания и на жалобы пациента, но всё индивидуально. Для каждого рака характерен свой путь метастазирования. В каждом конкретном случае необходима консультация онколога для определения необходимого плана обследования (от простого рентгенологического обследования до МСКТ или сцинтиграфии) для пациента.
— Насколько у нас в городе актуальна проблема качества аппаратов МРТ: если их мощность в Тесла будет ниже (например
— Это очень актуально. У нас стоит машина мощностью в
— Бывают сложности из-за того, что пациенты делают исследования в разных медучреждениях, где результаты интерпретируются по-разному, а потом нужно отследить динамику развития опухоли?
— Да, порой возникают сложности. Пациенты часто забывают, что нужно принести диск, если они проходили исследования в других центрах.
Наши врачи всегда смотрят предыдущие исследования, изображения и делают свои описания, не опираясь на заключения, сделанные до них. Каждый по-своему измеряет образование, могут быть погрешности, поэтому обязательно нужно анализировать электронные данные, изображения предыдущих сканирований.
— С какими мифами вы сталкиваетесь в своей работе — какие вопросы часто задают пациенты?
— Был такой миф, и я думаю, что нам удалось его развенчать: звонили пациенты и говорили, что им нужно сделать КТ обязательно с контрастом. На вопрос «Зачем?» мы получали такой ответ: «Ну как это: без контраста ничего не видно, а с контрастом видно всё». Но это не совсем так. А вообще в каждом конкретном случае план обследования определяет лечащий врач.
Еще иногда пациенты заблуждаются, что лучевая нагрузка есть при исследованиях МРТ, но это не так.
Бывает, пациенты приходят на исследования в радиоизотопную лабораторию и говорят: «Доктор, а мне нужно будет сжигать мою одежду после того, как я пройду ваше исследование?», на что врачи дают однозначный отрицательный ответ. Используемые в нашей клинике изотопы очень короткоживущие: радиофармпрепарат быстро выводится из организма — через
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