Опасно ли часто делать КТ? Как ищут метастазы? Зачем сжигать одежду? И еще 5 вопросов о диагностике рака

— Какие есть исследования для диагностики онкозаболеваний, уточнения диагноза или отслеживания динамики?



— В наше отделение лучевой диагностики входит пять подразделений — рентгеновское, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ и радиоизотопная лаборатория, в которой проводится ОФЭКТ/КТ (высокотехнологичное диагностическое исследование тканей и органов при помощи радиоизотопов, которое позволяет увидеть изображение органа, его размеры, строение, участок поражения и оценить функциональные особенности. — Прим. ред.).



Рентгенография — это один из методов лучевой диагностики, который основывается на обследовании внутренних органов человека с помощью рентгеновского излучения. Этот метод используется для исследования органов грудной клетки, костно-суставной системы, желудочно-кишечного тракта.

Маммография — это исследование молочных желез с помощью рентгеновских лучей, используется в профилактических целях (в качестве скрининга), а также диагностических (для уточнения характера образования в железе, обнаруженного с помощью УЗИ либо клинического исследования).