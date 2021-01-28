Какие больницы вернутся к работе? Сколько человек уже привилось? Минздрав НСО — о ситуации с коронавирусом

Из двух больниц в Новосибирске хотят вывести ковидные госпитали
Сегодня, 28 января, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе. Публикуем для вас основные тезисы из ее выступления.
Статистика от Минздрава НСО
В регионе за весь период пандемии зафиксировали
— Мы отмечаем стабилизацию, снижение случаев по ОРВИ, пневмонии и коронавирусной инфекции. Ни в коем случае нам нельзя расслабляться, потому что сейчас, на фоне снижения, если не будут соблюдаться меры социальной дистанции, индивидуальной защиты, мы можем получить повышение, — заявила Елена Аксенова.
Работа стационаров
Свободный коечный фонд увеличился, в разных госпиталях он составляет от 10 до 40%. Больницы, которые ранее перепрофилировали, возвращаются к прежней работе.
— В ближайшее время, если касается Новосибирска, рассматривается вопрос о восстановлении деятельности второй больницы скорой медицинской помощи, терапевтического корпуса,
Елена Аксенова отметила, что в регионе возобновились профилактические мероприятия и плановая госпитализация. Людям, которые перенесли коронавирус, она порекомендовала обращаться в отделения профилактики поликлиник.
Вакцинация
Прививки от коронавируса, по данным Минздрава, поставили
— Каждой поликлинике поставлена задача сформировать мобильные прививочные бригады, — рассказывает Елена Аксенова. — Вакцина «Спутник» требует особых правил хранения — до -18 градусов. В соответствии с этим формируем мобильные бригады. При поступлении вакцины, при наличии условий и возможности размещения прививочных пунктов вне наших организаций мы, естественно будем расставлять для себя приоритеты: приближать вакцинацию к месту учебы, работы и пребыванию граждан.
Она отметила, что вакцинацию проводят добровольно.
В декабре Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в Новосибирске. Согласно этой статистике, их больше, чем в сводках регионального Минздрава. Позже в ведомстве объяснили, с чем это связано.
26 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников предположил, какой будет третья волна коронавируса. Нынешнюю ситуацию он назвал стабильной.