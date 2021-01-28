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Какие больницы вернутся к работе? Сколько человек уже привилось? Минздрав НСО — о ситуации с коронавирусом

Число заболевших ковидом и ОРВИ снижается

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Больницы постепенно возвращаются к профильной работе

Больницы постепенно возвращаются к профильной работе

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Из двух больниц в Новосибирске хотят вывести ковидные госпитали

Сегодня, 28 января, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе. Публикуем для вас основные тезисы из ее выступления.

Статистика от Минздрава НСО

В регионе за весь период пандемии зафиксировали 31 843 заболевших, выздоровели 29 110 пациентов. За последние сутки диагноз подтвердился у 134 человек, вылечились 214 заболевших. Оперштаб сообщил о 10 умерших, всего от коронавируса умер 1201 человек.

— Мы отмечаем стабилизацию, снижение случаев по ОРВИ, пневмонии и коронавирусной инфекции. Ни в коем случае нам нельзя расслабляться, потому что сейчас, на фоне снижения, если не будут соблюдаться меры социальной дистанции, индивидуальной защиты, мы можем получить повышение, — заявила Елена Аксенова.

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Работа стационаров

Свободный коечный фонд увеличился, в разных госпиталях он составляет от 10 до 40%. Больницы, которые ранее перепрофилировали, возвращаются к прежней работе.

— В ближайшее время, если касается Новосибирска, рассматривается вопрос о восстановлении деятельности второй больницы скорой медицинской помощи, терапевтического корпуса, 25-й больницы (терапевтического корпуса). Если ситуация будет стабильной, они в течение месяца восстановят профильную деятельность, — рассказала замминистра.

Елена Аксенова отметила, что в регионе возобновились профилактические мероприятия и плановая госпитализация. Людям, которые перенесли коронавирус, она порекомендовала обращаться в отделения профилактики поликлиник.

Вакцинация

Прививки от коронавируса, по данным Минздрава, поставили 14 146 жителей области, из них второй этап вакцинации прошли 2502 человека. С этой недели записаться на прививку по телефону единой регистратуры — 124. Пункты вакцинации открыты в 59 медучреждениях. Вскоре в город поступят новые партии препарата.

— Каждой поликлинике поставлена задача сформировать мобильные прививочные бригады, — рассказывает Елена Аксенова. — Вакцина «Спутник» требует особых правил хранения — до -18 градусов. В соответствии с этим формируем мобильные бригады. При поступлении вакцины, при наличии условий и возможности размещения прививочных пунктов вне наших организаций мы, естественно будем расставлять для себя приоритеты: приближать вакцинацию к месту учебы, работы и пребыванию граждан.

Она отметила, что вакцинацию проводят добровольно.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В декабре Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в Новосибирске. Согласно этой статистике, их больше, чем в сводках регионального Минздрава. Позже в ведомстве объяснили, с чем это связано.

26 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников предположил, какой будет третья волна коронавируса. Нынешнюю ситуацию он назвал стабильной.

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вакцинастатистикамобильный пункткоронавирусковид
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