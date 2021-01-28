Какие больницы вернутся к работе? Сколько человек уже привилось? Минздрав НСО — о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 28 января, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе. Публикуем для вас основные тезисы из ее выступления.

Статистика от Минздрава НСО

В регионе за весь период пандемии зафиксировали 31 843 заболевших, выздоровели 29 110 пациентов. За последние сутки диагноз подтвердился у 134 человек, вылечились 214 заболевших. Оперштаб сообщил о 10 умерших, всего от коронавируса умер 1201 человек.

— Мы отмечаем стабилизацию, снижение случаев по ОРВИ, пневмонии и коронавирусной инфекции. Ни в коем случае нам нельзя расслабляться, потому что сейчас, на фоне снижения, если не будут соблюдаться меры социальной дистанции, индивидуальной защиты, мы можем получить повышение, — заявила Елена Аксенова.