Новосибирские медики заявили, что больные с ВИЧ легче переносят коронавирус

Пациенты с ВИЧ-инфекцией легче переносят коронавирус. Об этом заявил руководитель новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрий Капустин.



— На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у большинства пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, заболевание протекало в легкой форме, — приводит ТАСС слова Дмитрия Капустина.



Он объяснил, что у ВИЧ-инфицированных из-за частичного или полного угнетения функций иммунной системы значительно реже наступают осложнения, приводящие к летальному исходу, например респираторный дистресс-синдром. При этом чем «агрессивнее иммунный ответ», тем тяжелее пациент переносит болезнь.

