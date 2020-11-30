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Новосибирские медики заявили, что больные с ВИЧ легче переносят коронавирус

У пациентов с этой инфекцией значительно реже возникают осложнения при ковиде

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Легче переносят ковид пациенты, имеющие частичное или полное угнетение функций иммунной системы

Легче переносят ковид пациенты, имеющие частичное или полное угнетение функций иммунной системы

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Новосибирские врачи заявили, что пациенты с ВИЧ легче переносят COVID-19

Пациенты с ВИЧ-инфекцией легче переносят коронавирус. Об этом заявил руководитель новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрий Капустин.

— На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у большинства пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, заболевание протекало в легкой форме, — приводит ТАСС слова Дмитрия Капустина.

Он объяснил, что у ВИЧ-инфицированных из-за частичного или полного угнетения функций иммунной системы значительно реже наступают осложнения, приводящие к летальному исходу, например респираторный дистресс-синдром. При этом чем «агрессивнее иммунный ответ», тем тяжелее пациент переносит болезнь.

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Всего на территории Новосибирской области коронавирус выявлен у 204 ВИЧ-инфицированных, из них 117 человек переносят болезнь в легкой форме.

В Новосибирскстате сообщили, что в 2010 году от ВИЧ умерло 50 человек. В 2019 году наблюдается резкий скачок по сравнению с 2010 годом — 591 человек. А в 2020 году за январь — сентябрь от ВИЧ умерло 345 человек.

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ВИЧНовосибирскпневмониякоронавирус
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