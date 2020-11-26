Ковидный госпиталь в Новосибирске оштрафовали за нарушение санитарных правил

Суд Ленинского района Новосибирска оштрафовал больницу № 11 , где находится ковидный госпиталь, на 100 тысяч рублей. Там обнаружили нарушения санитарных правил.



— Сотрудниками Управления Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов, — говорится в сообщении Ленинского суда.



Больницу признали виновной в совершении правонарушения и назначили штраф в 100 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.