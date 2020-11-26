Ковидный госпиталь в Новосибирске оштрафовали за нарушение санитарных правил

Ковидный госпиталь в Новосибирске оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд Ленинского района Новосибирска оштрафовал больницу
— Сотрудниками Управления Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов, — говорится в сообщении Ленинского суда.
Больницу признали виновной в совершении правонарушения и назначили штраф в 100 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.
Корреспонденту не удалось связаться с руководством больницы, чтобы получить комментарий о том, когда нарушения устранят. НГС направил запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения НСО, чтобы узнать подробности о произошедшем.
Ранее одна из пациенток госпиталя показала фотографии из палат и коридоров больницы, а также еду, которой кормят заболевших. Посмотрите на эти кадры.