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Ковидный госпиталь в Новосибирске оштрафовали за нарушение санитарных правил

Больница должна выплатить штраф в 100 тысяч рублей

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Проверку в больнице проводил Роспотребнадзор

Проверку в больнице проводил Роспотребнадзор

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Ковидный госпиталь в Новосибирске оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд Ленинского района Новосибирска оштрафовал больницу № 11, где находится ковидный госпиталь, на 100 тысяч рублей. Там обнаружили нарушения санитарных правил.

— Сотрудниками Управления Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов, — говорится в сообщении Ленинского суда.

Больницу признали виновной в совершении правонарушения и назначили штраф в 100 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

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Корреспонденту не удалось связаться с руководством больницы, чтобы получить комментарий о том, когда нарушения устранят. НГС направил запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения НСО, чтобы узнать подробности о произошедшем.

Ранее одна из пациенток госпиталя показала фотографии из палат и коридоров больницы, а также еду, которой кормят заболевших. Посмотрите на эти кадры.

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