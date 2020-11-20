Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

Названы ранние симптомы коронавируса
Врачи назвали четыре симптома, которые могут говорить о наличии в организме коронавирусной инфекции, сообщает британская газета Daily Express. Это проблемы с желудком, конъюнктивит, когнитивные нарушения и утомляемость.
Проблемы с желудком на фоне коронавируса могут проявляться в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита, информирует издание со ссылкой на 36 научных исследований.
«Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание, и лучше обратиться к врачу», — отметил доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.
Ученые Имперского колледжа Лондона заключили, что симптомом коронавируса могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.
Еще один признак наличия COVID — утомляемость. Исследователи ирландского Тринити-колледжа выяснили, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на
Четвертый ранний симптом коронавируса — конъюнктивит. По данным Американской академии офтальмологии, этот симптом возникает примерно у
В России растет число людей, заразившихся коронавирусом. По данным на