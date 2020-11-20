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Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

И среди них нет потери обоняния

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С некоторыми симптомами сталкивается половина пациентов, а другие — довольно редкие

С некоторыми симптомами сталкивается половина пациентов, а другие — довольно редкие

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Названы ранние симптомы коронавируса

Врачи назвали четыре симптома, которые могут говорить о наличии в организме коронавирусной инфекции, сообщает британская газета Daily Express. Это проблемы с желудком, конъюнктивит, когнитивные нарушения и утомляемость.

Проблемы с желудком на фоне коронавируса могут проявляться в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита, информирует издание со ссылкой на 36 научных исследований.


«Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание, и лучше обратиться к врачу», — отметил доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.

Ученые Имперского колледжа Лондона заключили, что симптомом коронавируса могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.

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Еще один признак наличия COVID — утомляемость. Исследователи ирландского Тринити-колледжа выяснили, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на COVID-19. Она может сохраняться до 10 недель после выздоровления.

Четвертый ранний симптом коронавируса — конъюнктивит. По данным Американской академии офтальмологии, этот симптом возникает примерно у 1–3% из тех, у кого впоследствии подтвердился диагноз COVID.

В России растет число людей, заразившихся коронавирусом. По данным на 19 ноября, болезнь диагностировали у 2 015 608 человек — плюс 23 610 случаев за сутки.

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COVID-19симптомы коронавирусакоронавирус
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