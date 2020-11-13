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Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области — самой старшей было 90 лет

Общее число умерших в регионе — 644

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Всего в Новосибирской области сделано <nobr class="_">811 239</nobr> тестов на коронавирус

Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус

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В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 человека

В Новосибирской области от ковида скончались четыре пациента. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 84 лет, две женщины в возрасте 74 лет и женщина в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека, — говорится в сообщении за 13 ноября.

В реанимациях лежат 174 пациента, из них 51 — на искусственной вентиляции легких.

— Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3867 жителей региона, 59 667 человек сняты с меднаблюдения, — добавили в оперштабе.

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Если вы были знакомы с кем-то из погибших и знаете, как протекала болезнь, сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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Днем ранее, 12 ноября, в оперштабе сообщили о 7 умерших пациентах.

НГС рассказал историю 67-летней сибирячки, которая смогла побороть болезнь. Перед этим она провела в госпитале почти месяц.

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