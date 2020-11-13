Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области — самой старшей было 90 лет

В Новосибирской области от ковида скончались четыре пациента. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.



— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 84 лет, две женщины в возрасте 74 лет и женщина в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека, — говорится в сообщении за 13 ноября .

В реанимациях лежат 174 пациента, из них 51 — на искусственной вентиляции легких.

