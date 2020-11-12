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Семь пациентов умерло в Новосибирской области от коронавируса

Общее число погибших в регионе достигло 640 человек

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В отделениях реанимации находятся 142 человека

В отделениях реанимации находятся 142 человека

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В Новосибирской области семеро жителей умерли от коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 62, 67, 70, 89 лет и 81 года и женщины в возрасте 52 и 57 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 640 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ — 32 пациента.

Если вы знали погибших от коронавируса, свяжитесь с редакцией НГС.

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Если первая волна коронавируса запомнится COVID-диссидентами, штрафами за нарушение масочного режима и недоверием к официальной статистике, то новости второй больше похожи на хронику необъявленной войны. Забитые больницы, где пациенты лежат в коридорах, а задыхающиеся от пневмонии люди проводят по десять часов в очередях. Скорые не справляются, антибиотики в аптеках достаются лишь счастливчикам, а морги переполнены и тела умерших складируют прямо на полу. В самом вихре этого коронавирусного урагана — обезумевшие от горя родственники жертв пандемии. И не только они. Журналист НГС поговорила с жителями Новосибирска, которые стоят в очередях за справками и свидетельствами о смерти. И поняла, что сегодня мясорубка под названием COVID-19 — это про каждого из нас. Даже если вы благополучно переболели, а вирус пока не затронул ваших самых любимых и дорогих людей.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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