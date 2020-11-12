Дикая температура и месяц борьбы за жизнь. История 67-летней сибирячки, победившей коронавирус

Вызвали скорую, ждали долго. Врачи приехали часов через пять. Это как раз было в начале октября, в самый пик второй волны. Мы вызвали еще вечером, температура тогда была 38,8, приехала скорая ночью, а у меня ровно 36,6. Врач говорит — собирайтесь, а я спросила, может, уже и не надо, он говорит — нет, одевайтесь, там вас проверят.



Была поражена четверть легких

Отвезли меня в 11-ю больницу, там взяли мазок, сделали КТ, подтвердились пневмония и коронавирус, они же обычно и идут параллельно. Причем другим людям почему-то говорят объем поражения легких в процентах, у кого 40, 60, 70, ну, это уже совсем много, с такими показаниями в реанимацию отправляют. У меня же сначала был синдром матового стекла — именно он и указывает на пневмонию. А уже потом сказали, что поражение — 25%.

Меня положили в палату, и я просто не могла ходить. Чтобы выйти в коридор, дойти до туалета, приходилось держаться за стены, так и шла, буквально от одной стены до другой, меня очень сильно качало.

В больнице мне стали колоть антибиотик и гормональное, кололи в вену на сгибе руки, ставили по две капельницы утром и вечером. Каждый божий день ставили их, а еще кололи «Гепарин» в живот, чтобы разжижать кровь во избежание тромбов. В нос вставляли трубочку, которая присоединялась к баллону с кислородом, закрепленному на стене, а лежать нужно было на животе. Эту болезнь надо вылежать — так нам говорили в больнице. Так я и лежала — на животе и дыша кислородом через трубочку.