После статьи на НГС парализованной сибирячке привезли электронную инвалидную коляску

В начале октября мы рассказывали историю популярного свадебного организатора Ларисы Дорожкиной — в прошлом году она вместе со своей мамой решила навестить сестру в Кемерово и попала в страшную аварию. У Ларисы, не считая множественных переломов, произошел разрыв спинного мозга — сейчас она прикована к инвалидному креслу. Первое время у нее шевелились только глаза. Никакой помощи от государства Лариса не получила — сибирячка восстанавливает свое здоровье за собственный счет и за собранные средства неравнодушных людей.
Недавно Лариса написала сообщение в редакцию, поблагодарила за репортаж и рассказала, что на следующий день после выхода статьи ей позвонили из соцслужбы и привезли сначала пеленки, а еще через день — катетеры, в которых прикованная к кровати женщина очень нуждалась, а два дня назад ей наконец-то доставили электронную инвалидную коляску.
— Коляску получал мой сын, так как сама я сейчас нахожусь на реабилитации в Москве. Привезли новую, в упаковке, электронную — у меня всё еще очень слабые руки, крутить колеса на обычной коляске я не в состоянии, — рассказывает Лариса.
В феврале этого года Лариса Дорожкина проходила специальную комиссию МЭС, по итогам которой ей сообщили, что многофункциональная кровать и подъемник ей не положены.
— Сейчас я понимаю, что это было вранье, всё мне положено. Я хочу снова пройти эту комиссию. Нужно сдать кровь, обойти множество врачей, а мне — человеку без ног — будет нелегко это сделать, как и моей маме-пенсионерке возить меня по врачам, пока дети на работе. Но я настроена очень серьезно, — делится своими планами Лариса. У женщины была специальная кровать, но ей давали ее на временное пользование и хозяин забрал кровать обратно.
— Мне нужна кровать, которая будет подниматься и опускаться, нужен подъемник, чтобы было удобно пересаживаться в коляску, дома не всегда есть мужчины, чтобы пересадить меня. Я настроена отвоевывать право на то, что мне действительно положено, — продолжает рассказывать Лариса. — Помимо комиссии, я планирую искать пути улучшения жилищных условий — переехать с девятого этажа на первый — и решить вопрос с ремонтом, так как в типовых квартирах коляска не проходит в дверной проём.
Здоровье сибирячки постепенно улучшается — сейчас Лариса уже умеет сама умываться, есть. Делится, что может сама насыпать себе кофе в кружку и налить сливки, к кипятку пока не подходит. Укрепились мышцы спины, женщина может делать наклоны и более уверенно сидит, но всё равно с поддержкой.
В августе мы писали историю Марины Александровой — красавицу-студентку парализовало после ДТП. Она рассказала, как смогла устроить жизнь, несмотря на сложные обстоятельства.