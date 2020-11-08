После статьи на НГС парализованной сибирячке привезли электронную инвалидную коляску

Недавно Лариса написала сообщение в редакцию, поблагодарила за репортаж и рассказала, что на следующий день после выхода статьи ей позвонили из соцслужбы и привезли сначала пеленки, а еще через день — катетеры, в которых прикованная к кровати женщина очень нуждалась, а два дня назад ей наконец-то доставили электронную инвалидную коляску.

— Коляску получал мой сын, так как сама я сейчас нахожусь на реабилитации в Москве. Привезли новую, в упаковке, электронную — у меня всё еще очень слабые руки, крутить колеса на обычной коляске я не в состоянии, — рассказывает Лариса.