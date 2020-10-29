Без очередей из скорых и толп в больницах можно было легко обойтись. Колонка о технологиях, которых нет

Каждый случай, конечно, может быть индивидуален, но во время эпидемии врачам обычно приходится сталкиваться с повторяющимися симптомами. И мне кажется, что для 80% было бы вполне достаточно на первом этапе онлайн-консультаций. Для этого в каждом доме есть не одно устройство (смартфон, планшет или ноутбук), которое наконец-то можно было бы использовать для чего-то действительно жизненно необходимого. Опытный врач мог бы обслужить куда больше людей, если бы не катался по пробкам, а сидел перед экраном монитора. В этом случае, к слову, мы имели бы сейчас просто больше врачей (они бы реже заражались).



Самолечение — плохо. Но это лучше отсутствия какого бы то ни было лечения, кроме чая с малиной. Люди всё равно ищут, находят и начинают принимать препараты, не дождавшись врача. Что мешает для таких случаев разработать и сформировать некие базовые наборы, которые можно было просто заказать с доставкой? Да с настоятельной просьбой обратиться к врачу при первом возможном случае. Но это позволило бы тем, кто готов взять ответственность на себя, начать лечение как можно раньше. Получивший такие рекомендации человек мог бы сам делиться с системой данными о своем самочувствии. Что позволило бы собирать и анализировать огромные массивы информации о том, как те или иные медикаменты работают. Все это тоже можно реализовать через мобильные приложения и специализированный сайт.

