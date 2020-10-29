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Стас Соколов

Эксперт
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Стас Соколов

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Без очередей из скорых и толп в больницах можно было легко обойтись. Колонка о технологиях, которых нет

Кажется, прогресс прошел мимо медицинских организаций. Стас Соколов объясняет, почему так считает

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Новосибирская медицина, похоже, не выдержала испытание второй волной

Новосибирская медицина, похоже, не выдержала испытание второй волной

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О том, что в здравоохранении царит хаос, нынче не пишет только тот, кто с этим здравоохранением еще не столкнулся. Люди ждут вызванного врача днями, очереди из скорых стоят у больниц часами, а необходимые медикаменты новосибирцам приходится искать по знакомым и через соцсети. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что всего этого можно было избежать, если бы заранее были приняты понятные и простые меры. Публикуем его колонку-мнение.

Пандемии уже больше восьми месяцев (а эпидемии и того больше), а систему, при которой прием больного со скорой занимал бы меньше 20 минут, всё никак не удается выработать. Это же просто набор повторяемых действий, львиную долю которых можно было выполнять вообще в онлайне, пока скорая едет в больницу. Конечно, для этого придется изменить правила работы врачей, но что, спрашивается, этому мешает?

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Каждый случай, конечно, может быть индивидуален, но во время эпидемии врачам обычно приходится сталкиваться с повторяющимися симптомами. И мне кажется, что для 80% было бы вполне достаточно на первом этапе онлайн-консультаций. Для этого в каждом доме есть не одно устройство (смартфон, планшет или ноутбук), которое наконец-то можно было бы использовать для чего-то действительно жизненно необходимого. Опытный врач мог бы обслужить куда больше людей, если бы не катался по пробкам, а сидел перед экраном монитора. В этом случае, к слову, мы имели бы сейчас просто больше врачей (они бы реже заражались).

Самолечение — плохо. Но это лучше отсутствия какого бы то ни было лечения, кроме чая с малиной. Люди всё равно ищут, находят и начинают принимать препараты, не дождавшись врача. Что мешает для таких случаев разработать и сформировать некие базовые наборы, которые можно было просто заказать с доставкой? Да с настоятельной просьбой обратиться к врачу при первом возможном случае. Но это позволило бы тем, кто готов взять ответственность на себя, начать лечение как можно раньше. Получивший такие рекомендации человек мог бы сам делиться с системой данными о своем самочувствии. Что позволило бы собирать и анализировать огромные массивы информации о том, как те или иные медикаменты работают. Все это тоже можно реализовать через мобильные приложения и специализированный сайт.

Много разговоров об ограничительных мерах. Можно, конечно, опять всех загнать сидеть по квартирам. Но это не решение проблемы, потому что, во-первых, всё равно большому количеству людей придется работать. А во-вторых, потому что это самое сидение не лучшим образом сказывается на физическом состоянии и способности сопротивляться инфекции. Куда эффективней простое отслеживание контактов и перемещений через приложение на смартфоне. Это было реализовано в Южной Корее и в Японии, что позволило уже на начальной стадии выявлять и изолировать инфицированных, не затрудняя жизнь всем остальным.

Это только короткий список примеров (их куда больше) технологических решений, которые могли бы помочь людям. К ним, разумеется, нужно принимать целый ряд изменений в правила работы медучреждений, где врачу сейчас порой спокойнее потерять время на заполнении необходимых бумаг, чем потом пойти под суд из-за неоформленных вовремя документов. Но это всё реально — было бы желание. В Швеции, например, просто дали возможность людям оформлять больничный без вызова врача, по симптомам. Пусть даже кто-то таким образом решит отлынивать от работы, но если больной человек, не имея возможности оформить бумаги, пойдет на работу или в больницу, то он точно кого-то еще заразит. Пусть уж лучше филонит.

Россия в этом смысле выглядит (вроде бы) прекрасным местом для использования всех этих технологий. У нас сильные IT-компании, быстрый интернет и вообще достигнуты (это правда) впечатляющие успехи в «диджитализации» взаимоотношений человека с государственными органами. А специфическая политическая система дает возможность при желании внедрять что угодно и куда угодно, не оглядываясь на парламентские фракции и даже общественное мнение.

Но почти ничего из этого не происходит. Кстати, вы помните такой отечественный государственный интернет-поисковик «Спутник»? Видели его? Пользовались? А он был, и обошелся бюджету почти в 2 000 000 000 рублей. Впрочем, прежде чем автоматизировать что-то, в этом чём-то всё равно придется навести порядок — хаос автоматизации не подлежит.

Всё вышеизложенное пока остается не более, чем идеями. Тем же, кому приходится бороться с болезнью уже сегодня, могут быть полезны рекомендации директора медицинского агентства Елены Бобяк.

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