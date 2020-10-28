В других странах такой же кошмар с коронавирусом? Рассказывают бывшие новосибирцы

Но там, где я живу, людям как было пофиг, так и есть. Пляжи закрыты, но мы по утрам все там. Рестораны, кафе и бары работают, как и работали. Но в общей массе всем это надоело. Единственное, что нас всех бесит, это туристы. Слишком много народу приехало. Поэтому нам пляжи и закрыли. Да ещё отменили автобусы, чтобы туристы не приезжали, и ограничили проезд машин.



А самое смешное, конечно, что они останавливают мотоциклистов, и если нет маски, то штраф. При этом можно без шлема. Мы решили, что у них два закона не срабатывают сразу. За то, что без шлема, могут и мотоцикл забрать. А сейчас, типа, указ про маски. Всё, это главное. Все ездят в масках, но без шлемов. У моей подруги ребенка задержали на четыре часа, потому что он просто бежал с доской в океан. Плавать и заниматься серфингом без маски можно, но на пляже ты должен быть в маске.

