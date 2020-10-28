В других странах такой же кошмар с коронавирусом? Рассказывают бывшие новосибирцы

Новосибирцы рассказали о второй волне коронавируса в Мексике и Европе
Вторая волна коронавируса накрыла (или ещё только накрывает?) Россию. И, как оказалось, мало кто к ней был готов — ни власти, ни население не подготовились к осеннем всплеску заболевших. Впрочем, не стоит думать, что это какой-то российский феномен. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с новосибирцами, которые давно уже живут вдалеке от родины или недавно оказались в других странах. И, похоже, бардак и непонимание происходящего сейчас объединяют людей в разных уголках планеты.
Инна Чумаченко (Пуэрто Эскондидо, Мексика)
— У нас меры стали более жесткими, чем весной. Сейчас тех, кто не носит маски, начали штрафовать. Есть и аресты. Весной этого не было. Опять закрыли пляжи. Правда, не везде. В том месте, где я живу (Пуэрто Эксондидо) два муниципалитета, поскольку город поделен на две отдельные административные единицы. Поэтому и правила разные. У нас пляжи закрыли, а у них — нет. При этом мы ходим без масок, а у них за это штрафы и аресты. Но в эту другую «масочную» часть города приходится ездить всё равно. Потому что у нас тут (в «безмасочной») даже банкоматов нет.
Но там, где я живу, людям как было пофиг, так и есть. Пляжи закрыты, но мы по утрам все там. Рестораны, кафе и бары работают, как и работали. Но в общей массе всем это надоело. Единственное, что нас всех бесит, это туристы. Слишком много народу приехало. Поэтому нам пляжи и закрыли. Да ещё отменили автобусы, чтобы туристы не приезжали, и ограничили проезд машин.
А самое смешное, конечно, что они останавливают мотоциклистов, и если нет маски, то штраф. При этом можно без шлема. Мы решили, что у них два закона не срабатывают сразу. За то, что без шлема, могут и мотоцикл забрать. А сейчас, типа, указ про маски. Всё, это главное. Все ездят в масках, но без шлемов. У моей подруги ребенка задержали на четыре часа, потому что он просто бежал с доской в океан. Плавать и заниматься серфингом без маски можно, но на пляже ты должен быть в маске.
Кирилл Маковеев (Аргентина, Буэнос-Айрес)
— У нас никакой второй волны нет, у нас первая ещё только-только подходит к пику. В Аргентине установлен самый длинный карантин в мире: 20 марта нас заперли по домам, и с тех пор я в ежедневных выпусках новостей, которые публикую на своём сайте, считаю дни карантина. Их уже давно больше 220. Да, сейчас карантин уже не такой жесткий, как раньше: нам разрешили ходить на прогулки, есть и пить за столиками кафе, баров и ресторанов на улицах, открыли музеи и ТЦ с заполняемостью 1 человек на 15 квадратных метров, с октября вернули внутренние автобусы и самолёты для экстренных случаев, разрешили ходить в школу ученикам последних классов младшего и среднего звена, вернули парикмахерские и маникюрные салоны, разрешили переезжать по выходным и встречаться с друзьями на открытом воздухе.
При этом в Аргентине все еще запрещено под страхом тюрьмы или штрафа в один МРОТ ходить по улице без маски, встречаться с друзьями или членами семьи в закрытых помещениях, пользоваться общественным транспортом и перемещаться между городами без разрешения, в стране закрыты театры, кинотеатры, спортзалы и даже границы для иностранцев. Для моего бизнеса это критично. Я регулярно хожу на протесты с требованием отмены карантина (протесты в Аргентине запрещать нельзя даже в пандемию), другого способа влиять на ситуацию у меня нет.
Алина Кузменкина (Париж, Франция)
— Во Франции идет вторая волна эпидемии, которую власти уже официально назвали «более сильной, чем первая». На днях, например, за сутки насчитали 50 тысяч новых случаев, это очередной рекорд, при этом неофициально предполагают, что их может быть под 100 тысяч. Правда, проблема в том, что весной цифры были меньше, так как не было массовой кампании с тестами.
Практически во всех крупных городах и регионах введен режим couvre-feu (буквально — «прикрыть огонь») — по сути это комендантский час с девяти вечера до шести утра. Многие возмущаются, но мне лично не совсем понятно — а куда они собрались идти после 21? Бары уже давно закрыты, ни концертов, ни спектаклей, даже спортзалы — и те закрыты.
В новостях видела, что все больше демонстраций антиковид — против масок, против социальной дистанции, против комендантского часа, но я лично не видела ни одной акции и не знаю никого, кто участвовал. Зато знаю многих, кто переболел или сейчас болеет. Весной казалось, что все это какие-то абстрактные случаи где-то далеко. В марте болели два моих знакомых, и очень тяжело, один находился в больнице, другая — дома, но со множеством осложнений. А сейчас такое ощущение, что болеют больше, но легче. Сейчас проходят два больших правительственных совета и скоро станет ясно, будет ли повторный полный локдаун или частичный, верят в третий вариант — расширенный комендантский час и локдаун по выходным.
Светлана Сабельфельд (Гетеборг, Швеция)
— Вторая волна у нас незначительная по сравнению с первой. В Швеции не было такого локдауна, как в Италии, Франции, Испании. Наши дети всю весну и до сих пор продолжают ходить в школу каждый день. Маски здесь никто не носит. Но это не значит, что правительство ничего не сделало.
Во-первых, надо понимать, что социальный контракт в Швеции основывается на доверии правительства к гражданам. А граждане, в свою очередь, получив это доверие, несут личную ответственность. В этом контексте правительство не могло заставить людей сидеть дома на карантине. Но зато они очень попросили всех, чтобы, у кого есть возможность, работали из дома, а также соблюдали дистанцию, не выходили в общественные места при наличии минимальных признаков простуды и так далее.
У нас изменили правила, так что люди получили возможность выходить на больничный при наличии минимальных синдромов простуды без справки врача. В компаниях много персонала перевели на 20–40% работы (так как выручка резко снизилась конечно). Оставшуюся часть зарплаты люди могли получать за счет государства.
Всю весну жили без карантина, поэтому народ просто привык так жить, и летом продолжали сидеть дома и держать дистанцию (по возможности). Однако в других странах, как только карантин отменили летом, многие сразу поехали путешествовать... Сейчас наши политики говорят, что их стратегия изначально была рассчитана на долгий период, утверждают, что пандемия — это долгий марафон, и людей нужно научить с этим жить максимально безопасно. Хотя без потерь, конечно, не обойтись.
О том, как менялась ситуация в разных странах мира еще в середине октября можно узнать, посмотрев наглядные графики в материале Екатерины Бормотовой.