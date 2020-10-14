Страны, которые все уронили: ситуация с коронавирусом в мире в двух понятных графиках

— В европейском регионе зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень заболеваемости COVID-19, с начала пандемии зарегистрировано почти 700 000 новых случаев. Еженедельная заболеваемость и смертность увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 34% и 16% соответственно. Регион — второй по активности, на него приходится почти треть новых еженедельных случаев заболевания во всем мире, — сообщает Всемирная организация здравоохранения в еженедельном обновлении по ситуации с коронавирусом.



У мировых «лидеров» недельная заболеваемость, впрочем, все еще существенно больше. На первом месте по числу заболевших уже многие месяцы остается США. На момент публикации в Соединенных Штатах было 7 804 336 выявленных случаев (327 514 за неделю). В Индии — 7 175 880 (504 433 за неделю), в Бразилии — 5 103 408 (175 365 за неделю). В России на сегодняшний день известно о 1 326 178 случаях заражения (83 717 за неделю), при этом более миллиона уже выздоровели, почти 23 тысячи человек умерли.