27 октября вторник
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 6/10
usd 76.44
eur 90.45
Тема дняИстории трех мужчин, воспитывающих особенных детей

Все новости

Все новости

Кислородный скандал: верхушку ростовского Минздрава уволили после расследования журналистов

Они выяснили, что в коронавирусном госпитале были перебои с подачей кислорода и из-за этого умирали люди

1 814
19Обсудить

Поделиться

Больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением, но этот инцидент власти решили скрыть

Больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением, но этот инцидент власти решили скрыть

Поделиться

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку, а начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая — уволена. Их уходу предшествовал скандал в связи с гибелью пациентов в больнице № 20. Об этом сообщают наши коллеги из 161.RU. 12 октября в ковидном госпитале при ростовской горбольнице № 20 умерли сразу 13 пациентов. Работающие там врачи утверждают, что из-за паузы в снабжении медицинским кислородом пациенты на несколько часов остались без поддержки дыхания. Это и стало причиной сразу нескольких смертей. При этом власти скрывали инцидент, пока о случившемся не узнали журналисты.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

21 октября высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщил корреспонденту 161.RU, что несколько пациентов «задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом».

— Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух, — уточнил источник в системе здравоохранения.

Работающий в «красной» зоне врач подтвердил информацию о массовой гибели пациентов, отметив, что «это случилось примерно 11–12 октября». Медработник заявил, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. При этом, по словам одного из врачей, большинство пациентов «в любом случае умерли бы» от осложнений, но как минимум троих можно было спасти.

Опрошенные журналистами медики отметили, что люди в этой больнице уже умирали из-за дефицита медицинского кислорода. Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. По информации источников, в день инцидента кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком информацию о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в городской больнице, а в горздраве заявили, что информация о случае массовой гибели пациентов «не соответствует действительности».

Ковидный госпиталь при 20-й горбольнице. За <nobr class="_">5 с половиной</nobr> месяцев работы там скончались около <nobr class="_">270 пациентов</nobr>

Ковидный госпиталь при 20-й горбольнице. За 5 с половиной месяцев работы там скончались около 270 пациентов

Поделиться

Однако история вскоре дошла до Кремля. На брифинге 21 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень тревожной» информацию о гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону.

— Мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства, — сказал Песков.

В тот же день замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова продолжила заверять, что «информация о количестве и причинах погибших в 20-й больнице в ковидных госпиталях не соответствует действительности».

— Применение кислорода, сжиженного или другого, находится в полномочиях лечебного учреждения, и приобретение того или иного кислорода — оно требует особой сертификации от соответствующих служб, — заявила Кожухова. — В настоящее время расследованием данной информации занимаются контролирующие органы, в том числе следственные органы. И я надеюсь, что будут установлены лица, которые распространяют эту информацию, и, соответственно, будут привлечены к ответственности.

Огласка вынудила местные власти создать комиссию по расследованию инцидента. 26 октября ростовские чиновники отказались от обвинений в распространении фейков, признали гибель пяти пациентов в реанимации, но всё так же отрицают проблемы с поставками медицинского кислорода.

Журналисты 161.RU узнали, что происходило в ростовской горбольнице № 20, когда пропал кислород, и воссоздали полную картину произошедшего.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

COVID-19МинздравРостов-на-Донусмерть в больницекоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!