Кислородный скандал: верхушку ростовского Минздрава уволили после расследования журналистов

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку, а начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая — уволена. Их уходу предшествовал скандал в связи с гибелью пациентов в больнице
21 октября высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщил корреспонденту 161.RU, что несколько пациентов «задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом».
— Кислорода [постоянно] не хватало, а
Работающий в «красной» зоне врач подтвердил информацию о массовой гибели пациентов, отметив, что «это случилось примерно
Опрошенные журналистами медики отметили, что люди в этой больнице уже умирали из-за дефицита медицинского кислорода. Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. По информации источников, в день инцидента кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя.
Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком информацию о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в городской больнице, а в горздраве заявили, что информация о случае массовой гибели пациентов «не соответствует действительности».
Однако история вскоре дошла до Кремля. На брифинге
— Мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства, — сказал Песков.
В тот же день замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова продолжила заверять, что «информация о количестве и причинах погибших в
— Применение кислорода, сжиженного или другого, находится в полномочиях лечебного учреждения, и приобретение того или иного кислорода — оно требует особой сертификации от соответствующих служб, — заявила Кожухова. — В настоящее время расследованием данной информации занимаются контролирующие органы, в том числе следственные органы. И я надеюсь, что будут установлены лица, которые распространяют эту информацию, и, соответственно, будут привлечены к ответственности.
Огласка вынудила местные власти создать комиссию по расследованию инцидента.
Журналисты 161.RU узнали, что происходило в ростовской горбольнице