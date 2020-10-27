Кислородный скандал: верхушку ростовского Минздрава уволили после расследования журналистов

21 октября высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщил корреспонденту 161.RU, что несколько пациентов «задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом».

— Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух, — уточнил источник в системе здравоохранения.

Работающий в «красной» зоне врач подтвердил информацию о массовой гибели пациентов, отметив, что «это случилось примерно 11–12 октября ». Медработник заявил, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. При этом, по словам одного из врачей, большинство пациентов «в любом случае умерли бы» от осложнений, но как минимум троих можно было спасти.

Опрошенные журналистами медики отметили, что люди в этой больнице уже умирали из-за дефицита медицинского кислорода. Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. По информации источников, в день инцидента кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя.