Почему люди такие пофигисты? Колонка о переполненных автобусах, спущенных масках и тусовках в барах

Ситуация с короной, мягко говоря, не улучшается. Статистика бьет новые рекорды, люди с температурой под 39 днями не могут дождаться врачей, мест в больниц не хватает, хотя под ковидарии переоборудовали уже, похоже, всё, что было можно. Но, несмотря на всё это, вокруг по-прежнему масса людей, которые ведут себя так, как будто ничего нет. Почему так происходит — рассуждает в своей авторской колонке Стас Соколов.



На выходных мне пришлось проехать в набитом битком автобусе. Если бы он подошел к остановке в таком виде, то я бы не стал в него садиться. Дождался следующего, вызвал бы такси, пошел пешком. Но тут было воскресенье — почему не воспользоваться общественным транспортом? Но где-то что-то сломалось, случилась авария, и на остановке внезапно скопилось много людей. Которые привычно втиснулись в первый подошедший общественный транспорт. Никто не остался снаружи, хотя было понятно, что придется ехать в тесноте.

