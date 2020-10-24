Почему люди такие пофигисты? Колонка о переполненных автобусах, спущенных масках и тусовках в барах

Обозреватель НГС назвал три причины беспечности людей в разгар пандемии
Ситуация с короной, мягко говоря, не улучшается. Статистика бьет новые рекорды, люди с температурой под 39 днями не могут дождаться врачей, мест в больниц не хватает, хотя под ковидарии переоборудовали уже, похоже, всё, что было можно. Но, несмотря на всё это, вокруг по-прежнему масса людей, которые ведут себя так, как будто ничего нет. Почему так происходит — рассуждает в своей авторской колонке Стас Соколов.
На выходных мне пришлось проехать в набитом битком автобусе. Если бы он подошел к остановке в таком виде, то я бы не стал в него садиться. Дождался следующего, вызвал бы такси, пошел пешком. Но тут было воскресенье — почему не воспользоваться общественным транспортом? Но где-то что-то сломалось, случилась авария, и на остановке внезапно скопилось много людей. Которые привычно втиснулись в первый подошедший общественный транспорт. Никто не остался снаружи, хотя было понятно, что придется ехать в тесноте.
— Что за безобразие. Почему вы людей как селедок набиваете в салон? — не столько гневно, сколько ворчливо спросил у кондуктора немолодой мужчина с маской на подбородке.
Я сделал пару снимков и вышел на следующей остановке. А переполненный ПАЗик поехал дальше.
Вы не заметили, что сейчас всё меньше людей готовы соблюдать меры предосторожности, чем это было весной? Появилась целая категория тех, кто принципиально не надевает маски в общественных местах, видя в этом происки неких злобных сил. Растет и ширится число упёртых отрицателей. Это уже не те осторожные сомневающиеся, которые в апреле говорили о том, что, может быть, новый вирус не так страшен. Нет, отрицатели уверены: кругом обман, СМИ врут и нагнетают, ну умер кто-то, с кем не бывает, давайте поговорим о чем-то позитивном.
Но даже те, кто в принципе признает существование угрозы (таких большинство), зачастую не особо готовы менять стиль жизни. Ну, разве что руки стали мыть чаще. Любые ограничения начинают работать, только если поставить специально обученных людей, которые будут заставлять, не пускать и штрафовать.
Причин у такого поведения несколько. Нашему народу в принципе свойственен некий фатализм, впитанная с молоком матери готовность смириться с любым исходом, даже если он кажется ужасным и вполне реальным. При таком опыте страданий и потерь, какой имеет наша страна, это совсем не удивительно — как бы ни было страшно, невозможно бояться постоянно. Этот фатализм, в общем, единственный доступный способ психологической самозащиты. Если человек видит, что он не может надеяться на государство, на медицину, на какие-то общественные институты, то единственный способ не сойти с ума — это смириться с обстоятельствами. Авось пронесет.
Есть у нас и явные проблемы с самоорганизацией, дисциплиной. В Японии, например, тотального жесткого карантина по европейскому образцу не вводили. Достаточно было просто настоятельных рекомендаций не выходить без нужды из дома, и народу на улицах стало существенно меньше. Я же еще во второй половине сентября в Санкт-Петербурге своими глазами видел, что маски в общественном транспорте носил примерно никто. Хотя формально их требовали на входе. Но не настаивали. Это одно из проявлений социального инфантилизма, который у нас можно наблюдать во многих сферах жизни. В его основе лежит уверенность, что жизнь находится в каких-то чужих (добрых или злых) руках, и всё, что способен сделать человек, это оказаться в нужном месте или не попасть на глаза в ненужном. Потребуют — наденем маски, нет — пойдем так. Наше дело маленькое.
Не стоит забывать и о весьма низком уровне доверия к власти в принципе. Как бы там люди не голосовали на выборах и что бы не отвечали в соцопросах, но когда речь заходит о действительно важных для конкретного человека вещах, то человек этот властям любого уровня изначально склонен не доверять просто по умолчанию. Даже если слышит разумные вещи. Уж слишком часто его обманывали.
Весь этот коктейль из пассивности, недоверия и фатализма может оказаться в пандемию крайне опасным. Ведь второй карантин государство явно не потянет. И если весной система была «не готова» (но ей нужно было дать время, и всё пришло бы в норму), то сейчас, похоже, всё идет к тому, что с накрывающей нас волной «система» будет просто физически не в состоянии справиться. То есть выбираться людям придётся самим. Не рассчитывая особо ни на помощь государства в целом, ни даже, возможно, на медицинскую помощь. А это требует дисциплины и умения принимать решения самостоятельно.
Если вы заболели и не можете дождаться врача, то, возможно, вам пригодятся советы руководителя медицинского агентства Елены Бобяк.
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