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Путин пообещал не вводить жестких ограничений из-за COVID-19

Распространение коронавируса не повлияет на планы правительства

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В сентябре&nbsp;дополнительные ограничений из-за коронавируса в Кремле даже не обсуждали

В сентябре дополнительные ограничений из-за коронавируса в Кремле даже не обсуждали

Российское правительство не планирует вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.


— По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов это делать, — сказал президент России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на рост заболеваемости, введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Кремле не обсуждается.

Он отметил, что рост «коронавирусных» цифр должен стать для всех подовом «просто быть гораздо более аккуратными и заботиться о себе и своих близких».

При этом в Москве решили вернуть часть «коронавирусных» ограничений: пожилых людей попросили соблюдать самоизоляцию, а предприятия — отправить сотрудников на удаленку. Решение было принято не на федеральном уровне — ограничения введены указом мэра Москвы. Пока они носят рекомендательный характер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 миллионов заболевших, 30 миллионов выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 миллиона человек с COVID-19.

На совещании глава государства также объяснил, почему в стране растет число смертей от коронавируса. Отметим, что сегодня в России зафиксирован суточный максимум летальных случаев — 317.

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COVID-19Владимир Путинпандемиякоронавирус
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