Путин пообещал не вводить жестких ограничений из-за COVID-19

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на рост заболеваемости, введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Кремле не обсуждается.



Он отметил, что рост «коронавирусных» цифр должен стать для всех подовом «просто быть гораздо более аккуратными и заботиться о себе и своих близких».



При этом в Москве решили вернуть часть «коронавирусных» ограничений: пожилых людей попросили соблюдать самоизоляцию, а предприятия — отправить сотрудников на удаленку. Решение было принято не на федеральном уровне — ограничения введены указом мэра Москвы. Пока они носят рекомендательный характер.

