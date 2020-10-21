Путин пообещал не вводить жестких ограничений из-за COVID-19

Российское правительство не планирует вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
— По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов это делать, — сказал президент России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на рост заболеваемости, введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Кремле не обсуждается.
Он отметил, что рост «коронавирусных» цифр должен стать для всех подовом «просто быть гораздо более аккуратными и заботиться о себе и своих близких».
При этом в Москве решили вернуть часть «коронавирусных» ограничений: пожилых людей попросили соблюдать самоизоляцию, а предприятия — отправить сотрудников на удаленку. Решение было принято не на федеральном уровне — ограничения введены указом мэра Москвы. Пока они носят рекомендательный характер.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 миллионов заболевших, 30 миллионов выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 миллиона человек с COVID-19.
На совещании глава государства также объяснил, почему в стране растет число смертей от коронавируса. Отметим, что сегодня в России зафиксирован суточный максимум летальных случаев — 317.