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Кремль заявил, что об ограничениях из-за коронавируса «речи не идет»

Рост заболеваемости назвали поводом заботиться о себе и своих близких

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Решения о противоэпидемических мерах принимают на местном уровне

Решения о противоэпидемических мерах принимают на местном уровне

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции пока не обсуждается, несмотря на рост заболеваемости.

— Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет, — ответил Песков на вопрос РИА «Новости» о том, потребуются ли «более серьезные запреты для экономики». — Безусловно, рост этих цифр, конечно, поводом должен являться для нас всех просто быть гораздо более аккуратными и заботиться о себе и своих близких.

Сегодня стало известно, что в Москве вернут часть коронавирусных ограничений: пожилых людей снова просят соблюдать самоизоляцию, а предприятия — отправить сотрудников на удаленку. Решение было принято не на федеральном уровне — ограничения введены указом мэра Москвы. Пока они носят рекомендательный характер.

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карантинсамоизоляциякоронавирус
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