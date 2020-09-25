Кремль заявил, что об ограничениях из-за коронавируса «речи не идет»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции пока не обсуждается, несмотря на рост заболеваемости.



— Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет, — ответил Песков на вопрос РИА «Новости» о том, потребуются ли «более серьезные запреты для экономики». — Безусловно, рост этих цифр, конечно, поводом должен являться для нас всех просто быть гораздо более аккуратными и заботиться о себе и своих близких.

